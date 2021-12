Belén Esteban reacciona al embarazo de María José Campanario y Jesulín de Ubrique

Gente

Sorpresa

Esta mañana hemos amanecido con la que probablemente ya sea la noticia más inesperada de 2021. Y es que según desvela en exclusiva la revista Hola, Jesulín de Ubrique y María José Campanario esperan su tercer hijo en común y será en julio de 2022 cuando den la bienvenida al nuevo miembro de la familia.

Un embarazo inesperado no solo para la pareja, que se confiesa feliz y súper ilusionada, también para el mundo cuore. Y una de las primeras en reaccionar a la noticia ha sido la ex del torero, Belén Esteban. Tal y como desvela Chance, con la mejor de sus sonrisas y dejando claro que no tiene nada que decir al respecto, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha felicitado públicamente al de Ubrique, con quien no tiene ningún tipo de relación: “Enhorabuena a la familia lo primero. Yo no tengo nada que decir, cariño. Yo lo único que tengo que decir es enhorabuena y ya está”.

“Yo doy la enhorabuena porque en una familia cuando viene un bebé es una alegría y no voy a decir nada más” ha añadido a dicho medio, sin querer desvelar si ya conocía la noticia o se ha enterado por la revista del saludo ni cómo se ha tomado su hija Andrea la noticia de que pronto tendrá un nuevo hermanito: “No voy a decir nada de ese tema como comprenderás”.