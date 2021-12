Antonio Rivera se venga de Canales para dejarle sin la herencia de Riverita

Gente

Testamento

Desde que Canales Rivera confesara en Secret Story que cambió el testamento de su abuelo sin su aprobación para beneficiar a su madre, Antonio Rivera se la tiene jugada a su sobrino quién también fue nombrado heredero universal de Riverita, el hermano más bohemio de Paquirri. Ahora, según publica la revista Diez Minutos, Antonio Rivera se ha prestado voluntario para someterse a una prueba de ADN para demostrar la filiación de Jacobo Moreno, supuesto hijo secreto de su hermano. Si el resultado es positivo, el joven se convertiría en el único heredero de Riverita, dejando sin nada a Jose Antonio Canales.

Canales Rivera en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Jacobo Moreno ha solicitado ayuda a Antonio Rivera para demostrar que es hijo biológico de Riverita y éste, tras recibir la demanda de filiación, no ha dudado en someterse en un laboratorio a una prueba que demuestre el parentesco. Todo un varapalo para Canales Rivera que, diez meses del fallecimiento de José Rivera Pérez, más conocido como Riverita, sus últimas voluntades podrían dar un giro totalmente inesperado. Antonio Rivera se ha realizado una prueba de ADN y, a la espera del resultado, se han solicitado medidas cautelares para impedir que Canales, pueda seguir vendiendo las pertenencias de su tío.

La demanda de paternidad de Jacobo Moreno

La aparición de Jacobo Moreno, y su demanda de paternidad, no ha sorprendido a los Rivera que sabían de la posible existencia de varios hijos secretos de Riverita. De hecho, según ha trascendido, padre e hijo se conocían aunque, debido a la distancia que les separaba, Jacobo reside en Castellón, su relación no habría sido estrecha. Jacobo le pidió a Riverita ,en varias ocasiones, realizarse las pruebas genéticas para comprobar su filiación, aunque nunca llegaron a hacerlas. Ahora, ha sido Antonio Rivera el que se ha prestado para hacerlo y el resultado, no ofrece dudas.

Entierro de José Rivera "Riverita" FOTO: Román Ríos EFE

Según publica Diez Minutos “Consultada la base de datos YHRD, que contiene un total de 280337 halotipos distintos se han encontrado dos casos a nivel mundial lo que supone una fiabilidad del 99′993% y 0 casos coincidentes entre la población española lo que supone una fiabilidad mayor del 99′99%”.

Según consta en la demanda presentada en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Castellón “tal prueba indica que existe una probabilidad de cerca del setenta y cinco por ciento de que Jacobo Moreno Muñoz sea hijo de José Rivera Pérez”. De este modo, y si nadie impugnara esta paternidad, Jacobo Moreno se convertiría en el nuevo heredero universal de Riverita, convirtiéndose en miembro de pleno derecho de una de las sagas más mediáticas del país.