La otra herencia envenenada que enfrenta a los Rivera

No hay viuda ni segundas esposas que luchen por quedarse con la herencia de Riverita, el hermano bohemio y artista de Paquirri, que falleció de cáncer el pasado mes de enero. El patrimonio del torero, aunque no es tan importante como el que ha enfrentado a Isabel Pantoja con los hijos de Francisco Rivera, incluye varias propiedades en Cádiz: un terreno de unos 1.000 metros en Benalup, otro de 2.000 en Vejer de la Frontera y una casa de más de 300 metros cuadrados en Barbate.

Riverita que ha cambiado su testamento en numerosas ocasiones, decidió dejar de heredero universal a su sobrino Canales Rivera y eso que, en sus últimos meses de vida, pudo conocer a su sobrino carnal, Kiko Rivera, y a uno de sus supuestos hijos secretos, Jacobo. Ninguno de ellos fueron incluidos como beneficiarios en sus últimas voluntades pero tuvo un emotivo detalle con el hijo de Isabel Pantoja a quien regaló un capote de Paquirri.

POSADO EXCLUSIVO DEL TORERO JOSE RIVERA "RIVERITA" EN SU CASA DE BARBATE.

Pero aunque Riverita había dejado muy claro como repartir su legado, que haya nombrado heredero universal a Jose Antonio Canales Rivera, ha provocado nuevas rencillas entre los Rivera y ha puesto en el punto de mira a su sobrino favorito. Además de él, hay otros posibles herederos legales, entre ellos, varios hijos secretos y no reconocidos.

Los hijos no reconocidos que podrían reclamar la herencia de Riverita

Uno de ellos es Jacobo Moreno Muñoz, de 33 años, que podría dar un vuelco a esta herencia si reclama la legítima que le corresponde y consigue demostrar su filiación. El joven concedió una entrevista a Diez Minutos en la que aseguraba que, poco antes de su muerte, fue a ver a su padre a Barbate y éste le pidió perdón por no “haber estado más conmigo”. El parecido entre Jacobo y Riverita es innegable.

“Estoy dispuesto a hacerme la prueba de paternidad y lo deseo, aunque no tengo ninguna duda de que soy su hijo”, asegura Jacobo, abriendo así la vía a una reclamación póstuma de paternidad. Jacobo que conoce tanto a Teresa Rivera, su tía, y a Canales, no descarta pelear por lo que le corresponde de la herencia. Aunque no sería el único, según ha reconocido el propio José Antonio, aunque ninguno fue reconocido. “No son ni uno ni dos-explicó Canales que desveló que son hijos de relaciones esporádicas y que si no hay más es porque “Mi tío sufrió una cornada y a consecuencia de la herida tuvieron que hacerle una vasectomía”.

El torero José Rivera Pérez " Riverita " y acompañante Monica que ha sido su cuidadora hast su muerte

José Antonio también comentó en televisión que tenía que valorar el testamento antes de aceptarlo, pues quizás acarreara más deudas que beneficios. Semanas después, otros miembros del clan, como su tío, Antonio Rivera, han hablado para contradecir la versión de Canales. Según ellos “Canales estaba todo el día en la tele y no se ocupó de él en los últimos tiempos”.

No ha sido la única de la familia Rivera que ha mostrado su descontento. Su prima Agustina, entró en directo en Sálvame para decir quien estuvo más cerca de Riverita en sus últimos meses de vida. Además de esta sobrina, existía una amiga especial, la periodista Mónica Gavira, que cuidó de él y se ocupó de que se cumplieran las últimas voluntades que el hermano de Paquirri dejó por escrito en su testamento. Todos temían que acabara quedándose con todo.

Canales prometió a Riverita que no vendería la casa de Barbate que heredó de Paquirri.

Entre los testimonios que han salido a la luz que cuestionan cómo se convirtió Canales en el único heredero de Riverita está su prima Arancha, hija de Antonio, que asegura que “mi tío cambió mil veces el testamento. Iba cada dos por tres al notario, yo lo sabía. Mi padre estuvo en muchos testamentos como beneficiario.”

Los hermanos Rivera, Francisco, Cayetano y Kiko.

Pero la pregunta que queda en el aire, según Kike Calleja, es lo que prometió Jose Antonio Canales a Riverita para conseguir la joya de la Corona de su herencia: la casa de Barbate. Esta casa, que perteneció a Paquirri, tenía un enorme valor sentimental para Riverita y, le preocupaba que, a su muerte, fuera vendida. Según el periodista de Sálvame, que ha viajado a Barbate para hablar con otros familiares de esta herencia envenenada, José Antonio habría manipulado a su tío para que le dejara como heredero comprometiéndose a no vender nunca esta propiedad. De momento, el torero asegura que no tiene intención de venderla pero que la pondrá en alquiler.