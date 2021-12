Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, sobrepasada por la muerte de Verónica Forqué: “Me remueve cosas”

La opinión pública sigue conmocionada a raíz de la inesperada muerte de Verónica Forqué, una de las actrices más importantes y relevantes en la escena artística patria. Su cuerpo sin vida fue hallado el lunes 13 de diciembre y tras una investigación preliminar las autoridades llegaron a la conclusión de que la protagonista de ‘Kika’ se había quitado voluntariamente la vida. Hoy, decenas de rostros conocidos se han acercado hasta el Teatro Español par dar su último adiós a la intérprete, entre los que se encontraban algunos compañeros de profesión y de ‘MasterChef Celebrity’, el último trabajo mediático en el que participó.

Sobre todo este asunto, algunos seguidores de Carla Vigo le han hecho llegar algunos mensajes en los que ponen de manifiesto la importancia de cuidar la salud mental y comparan la muerte de Verónica Forqué con la de Érika Ortiz, la hermana de la Reina Letizia que también se quitó la vida. En este sentido, la prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha sido muy clara: “Muchos me escribís tanto pidiendo consejo para que os ayude a superar una depresión, que, de verdad, me encantaría, pero no sé hacer eso. Así que id a un especialista”.

Después, Carla Vigo ha contestado a los que comparan la muerte de Verónica Forqué con la de su madre. “Otros me habláis para decirme que de todo se sale, que es una opción, que siempre hay motivos para seguir luchando y cosas por el estilo, y os pediría por favor que estas cosas, precisamente a mí, no me las digáis porque me sobrepasan y me remueven demasiadas cosas”, ha lamentado la sobrina de la Reina Letizia.

Carla Vigo Instagram @reinadelentejuelas

Érika Ortiz falleció el 7 de febrero de 2007 en el que fuera el piso de doña Letizia antes de comenzar su relación con el entonces príncipe de Asturias. El suceso llenó de pena a toda la familia y ofreció imágenes desoladoras de la familia del Rey, especialmente de la ahora monarca, completamente derrumbada e incapaz de contener las lágrimas.

No es la primera vez que Carla Vigo, hija de la fallecida, se pronuncia sobre su muerte o el suicidio, lamentando que la pérdida de su madre es algo que todavía arrastra y que no logra superar del todo. Por fortuna, cuenta con el férreo apoyo de su padre, Antonio Vigo, que se volcó en ella plenamente cuando tuvo logar la desgracia.