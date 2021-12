Hallan muerta en su domicilio a Verónica Forqué

Cultura

La icónica actriz Verónica Forqué ha sido hallada muerta esta mañana en su casa de Madrid. Los hechos han sucedido en su domicilio de la calle Víctor de la Serna, en el madrileño distrito de Chamartín. Fue una amiga de la actriz quien encontró esta mañana su cuerpo sin vida y avisó rápidamente a los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid. La llamada a la centralita del 112 entró a las 12:49 horas del mediodía y hasta el lugar se desplazó un equipo médico del Summa. Los médicos, según un portavoz de la Comunidad de Madrid, trataron de reanimar a la mujer, de 66 años, pero solo pudieron certificar el fallecimiento. Enseguida se trasladaron al domicilio los agentes policiales. Primero, el equipo de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica, para tratar de determinar las circunstancias del óbito. Fuentes policiales sostienen que se trata de una muerte claramente suicida y su cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la correspondiente autopsia que certifique la etiología “no natural” de su muerte, así como las circunstancias más concretas de la misma.

La noticia, avanzada por “El Mundo”, ha generado un gran revuelo entre sus compañeros de profesión y personalidades de todos los ámbitos culturales.

“Estoy regular”

Según una carta que escribió Forqué a sus compañeros de “MasterChef Celebrity”, explicó que decidió abandonar el programa por agotamiento: “La verdad, estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba de cocina por equipos me agoté. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe chef, pero esta vez hay que ser humilde y decir ‘no puedo más’, tiro un poco el delantal pero un rato”, escribió.

“Mi cuerpo dijo basta”, aseguró Forqué al abandonar el programa de cocina, “qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena”, decía en la novena gala al juez Pepe Rodríguez.

La actriz Verónica Forqué. FOTO: Jero Morales EFE

Si bien no ha habido confirmación ni explicación oficial sobre lo sucedido, por parte de sus familiares o testigos de lo ocurrido, las redes sociales sí se impregnan ya de mensajes tanto de lamento como de sorpresa. Es el caso, por ejemplo, de Máximo Huerta, que publica que “estoy en shock. Qué tristeza más grande”. Así como la periodista y presentadora de los informativos de Antena 3, Sandra Golpe, escribe “vaya fin de año. A las 15 horas os contamos cómo viene el día. De entrada, muy triste”.

Asimismo, la Academia de Cine se ha hecho eco de la noticia a través de sus redes sociales, donde publica: “Fallece la actriz Verónica Forqué, rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas, en cintas como ‘Kika’, ‘Bajarse al moro’ o ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto?’”.

🔴 Fallece la actriz Verónica Forqué, rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas, en cintas como Kika, Bajarse al moro o ¿Qué he hecho yo para merecer esto? pic.twitter.com/g86uBX4Obc — Academia de Cine (@Academiadecine) December 13, 2021

Nacida el 1 de diciembre de 1955, Forqué era hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo. Estudió arte dramático y se inició en el mundo del cine trabajando en películas de su padre, a inicios de los 70, hasta llegar a convertirse en una de las actrices más queridas y consideradas de nuestro cine. Un éxito que se materializó durante los 80, época en la que se alzó con numerosos Premios Goya.

El gran salto cinematográfico de Forqué se produjo cuando Pedro Almodóvar contó con su nombre para el elenco de “¿Qué he hecho yo para merecer esto?”, una de sus cintas más representativas. También trabajó con Fernando Trueba en filmes como “Sé infiel y no mires con quién”, así como junto a Fernando Colomo, quien le dirigió en sus grandes éxitos “Bajarse al moro” y “La vida alegre”.