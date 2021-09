El doloroso mensaje de Carla Vigo sobre el suicidio de su madre, Érika Ortiz

Gente

Sobrina de Letizia

La vida de la Reina Letizia cambió para siempre el 7 de febrero de 2007, cuando su hermana pequeña, Érika Ortiz, decidió quitarse la vida en su apartamento de Madrid con solo 31 años. Atrás dejó a una familia rota y a una niña huérfana de madre, que por aquel entonces contaba con 7 años. Hoy, Carla Vigo se ha convertido en toda una mujer que en las últimas semanas acapara titulares en la prensa del corazón por su incipiente llegada al panorama mediático, representada en sus recientes intervenciones en programas de televisión o visitas a photocalls repletos de paparazzi y reporteros.

Carla Vigo no suele pronunciarse sobre aquella tragedia familiar que también cambió su vida para siempre, aunque por aquel entonces no era consciente por la evidente inmadurez e inocencia propias de la edad. Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que tuvo lugar el viernes 10 de septiembre, la joven ha compartido una serie de publicaciones en sus redes sociales para mostrar su compromiso en esta reivindicación, y de todas ellas destaca en la que hace alusión a su madre. “Mi madre no es una cifra. Era mi madre”, reza el texto de una camiseta que la sobrina de la Reina Letizia ha querido hacer suyo en su cuenta oficial de Instagram.

Carla Vigo recuerda a su madre FOTO: @carla.intense Instagram

No es la primera vez que Carla Vigo recuerda a su madre en sus redes sociales. En el año 20019, con motivo del aniversario de la muerte de ‘Erika Ortiz’, la joven compartió un emotivo mensaje que se vio envuelto en polémicas por las supuestas alusiones que hacía a Casa Real: “A veces pienso qué te hicieron. Yo sé que no eras tú y que si, hubiese sido por ti, no hubiese cambiado nada. El hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días y, aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre. Pienso en nuestros viajes, en nuestros momentos juntas, etc. Fue breve, sí, pero también fue intenso y vaya si fue intenso. Nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda una vida. Hoy es un día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste y yo no lo estaría, pero a veces pasa. Los humanos somos así. Te quiero”.

-Teléfono de la esperanza, disponible 24 horas de lunes a domingo: 717 003 717