Veronica Forqué y el día que habló de su depresión abiertamente

La actriz Verónica Forqué acudió junto al cantante Xuso Jones a la segunda entrega del programa “Entre ovejas”, de La 1, en la que comentaron detalles sobre sus vidas y su carrera. La intérprete, que ha fallecido hoy en su casa de Madrid, a los 66 años, desveló que sufrió depresión a raíz de su separación del director Manuel Iborra, en 2014, tras más de tres décadas casados. “Yo tuve una depresión muy grande, porque había estado muchos años viviendo en pareja y, además, tenemos una hija maravillosa. Pero dejé de quererle. Se acabó y se acabó”, señaló entonces.

“Cuando me dí cuenta de que no lo amaba se me vino el mundo encima. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a decir? Mi vida, mi hija...”, continuó entonces contando muy emocionada.

Entonces, justo en esas horas bajas de Forqué, el equipo de la serie que dirige Alberto Caballero se acordó de ella. “Los de ‘La que se avecina’ me llamaron. Fue un subidón y una gran suerte, porque me tuve que poner a estudiar. También me llamaron de un teatro y lo hice”.

Poco tiempo después de su separación, también falleció su hermano. Entonces encontró en la marihuana una vía de escape: “No quiero hacer apología de la marihuana ni lanzarle a la gente la idea de que fumar está bien, pero hacerlo para mí es como estar con esos seres que quiero que ya no están, mis padres, mi hermano, los amigos de mi generación… hablo con ellos”. Verónica explicó que durante su matrimonio dejó de fumar, pero con la separación volvió a hacerlo: “No bebo nada de alcohol, me cuido, pero me gusta fumar hierba (...) Tengo 65 años y puedo hacer lo que quiera, no molesto a nadie”, afirmaba en su última entrevista en el “Deluxe”.

La actriz desveló también que practicaba el psicoanálisis y que era algo fundamental en su vida: “Cuando me separé de Manolo estuve desaparecida del psicoanálisis. El matrimonio es muy duro, está mal inventado, falla, todo el mundo se separa, el 99 por ciento de mis amigas del colegio se han separado o están aburridas”.

En cuanto a la primera vez que sufrió depresión, Verónica contó que fue un momento de su vida en el que se le juntaron muchos problemas: “Empecé teniendo pereza por todo, mi hija se fue con su pareja a Tailandia, mi pareja se me vino abajo, tu sabes lo que fue eso... María en Tailandia, Manolo como un pingo, fue una época horrorosa. El psicólogo me dijo ‘a veces las pilas se agotan’ a mi todas las drogas oficiales me parecen guays porque yo las necesito para otras cosas que no voy a contar”, dijo.