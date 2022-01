Janet Jackson, sobre su hermano Michael: “Me llamaba vaca, cerda, puta”

Ser una estrella mundial no ha sido un trabajo fácil para Janet Jackson. Tampoco ser la hermana de Michael Jackson. As sus 55 años, la artista protagoniza un documental, que llegará este viernes 28 de enero a Lifetime, un canal privado de la televisión estadounidense, que desvela algunos secretos familiares.

Rebbie (izq.) y Janet, hermanas de Michael Jackson, a la llegada hoy al tribunal

Por ejemplo que la relación entre Janet y el “Rey del Pop” no era tan idílica como pudiera parecer. Según la canante, todo cambió con el estreno del videoclip “Thriller”. “Recuerdo que me encantó el álbum, pero por primera vez en mi vida vi que había algo distinto entre nosotros, que se abría una grieta. En ese momento Mike y yo empezamos a ir por caminos separados. Ya no era tan divertido como solía”. Esa fama le generó a Michael Jackson una serie de adicciones de las que su familia trató de sacarle. “Fletaron un avión privado para realizar una intervención. Tratamos de acercarnos a él y de darle lo que no tenía”, reconoce. De hecho ella le animó a embarcarse en una nueva gira familiar, a recuperar lo que una vez tuvieron, pero Michael la rechazó. “Se enfadó muchísimo”, señala Janet.

Otro de los temas que aborda el documental son los traumas de Janet Jackson, sobre todo sus problemas pra controlar el peso. Según cuenta la cantante y actriz, los problemas con su imagen comenzaron a los 11 años. “Soy una persona que come de forma emocional, así que cuando sufro estrés o algo me preocupa, eso me calma”, explica la cantante en el documental. A esa edad, Janet señala que “me estaba desarrollando muy pronto, empecé a tener pecho y me vendaban para que pareciera más plana”. Ya en la edad adulta ha subido y bajado de peso. “Había épocas en las que Mike solía burlarse de mí y llamarme con algunos nombres: cerda, yegua, puta, o puerca, vaca”, relata Jackson. “Se reía sobre ello, y yo también solía reírme, pero había algo dentro de mí que dolía”, reconoce la cantante. “Cuando tienes a alguien que te dice que pesas demasiado, eso te afecta”, recoge el “Daily mail”.