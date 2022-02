Rihanna comparte su primera foto de embarazada

Rihanna ha compartido su primera foto de embarazada con una imagen en Instagram que cuenta ya casi 10 millones de “me gusta”.

Fue el periódico “Daily Mail” el primero que publicó una imagen de la artista luciendo barriguita, pero ahora ha sido ella la que ha querido confirmar la noticia del embarazo de su primer hijo, fruto de su relación con el rapero ASAP Rocky.

En la primera imagen, Rihanna y ASAP Rocky paseaban por Nueva York y la cantante de “Diamonds” mostraba su abdomen con un look informal con vaqueros que al llevar varios botones desabrochados dejaba al descubierto su barriguita.

Los rumores sobre que la artista estaba embarazada surgieron cuando fue designada ”heroína nacional” de la nueva república de Barbados en una ceremonia a la que acudieron la primera ministra, Mia Mottley y el príncipe Carlos de Inglaterra, que acudió en representación de la que fuera jefa de Estado del país, su madre, Isabel II. En este acto, Rihanna optó por un vestido muy ceñido de Bottega Veneta que insinuaba alguna curva de más.

En una entrevista para la edición británica de “Vogue”, la cantante ya dejaba entrever que se sentía lista para ser madre... de varios hijos. “Tendré hijos, tres o cuatro de ellos”, manifestaba, al tiempo que no descartaba la idea de incluso asumir la maternidad en solitario. “Tendría hijos por mi cuenta. Siento que la sociedad me hace querer sentirme como: ‘Oh, te equivocaste...’. Te menosprecian como madre si no hay un padre en la vida de tus hijos, pero lo único que importa es la felicidad. Eso es lo único que puede criar a un niño de verdad, es el amor”, fueron sus palabras.