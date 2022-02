Rihanna y otras famosas que serán mamás este 2022

Si pensábamos que el 2021 sería el año del “baby boom” por excelencia entre las celebrities internacionales y de más famosas patrias, parece que este 2022 no se va a quedar atrás. Y es que en el mes que llevamos de este año muchas han sido las que han anunciado a bombo y platillo su embarazo. Pero no solo en enero, pues los últimos meses del pasado año también estuvieron plagados de este tipo de noticias. Aunque siguiendo la estela de este mundo digital en el que vivimos, las noticias ya no se dan con comunicados de prensa ni posados oficiales, o al menos no en las revistas, si no que se hace en Instagram, la mejor manera de convertir un anuncio de este tipo en algo viral.

Por ello hemos querido repasar todas las famosas que serán mamás este año y cuyas primeras imágenes hemos podido disfrutar gracias a la famosa red social.

Rihanna

Ha sido la última famosa en sumarse a esta lista, y aunque no ha habido comunicado de manera oficial la cantante se ha dejado ver paseando por las calles de Nueva York de la mano de su pareja el rapero A$AP Rocky luciendo un más que avanzado embarazo.

Jennifer Lawrence

Era el mes pasado cuando la actriz desvelaba al mundo la ansiada noticia durante la premiere de su nueva película ‘No mires arriba’, también en Nueva York. La intérprete de 31 años cumple así uno de sus sueños con este primer bebé.

Kylie Jenner

Kylie Jenner anunciaba su embarazo en Instagram FOTO: @kyliejenner

Con una foto que ya puede considerarse histórica, y que muchos la han apodado como la foto de millones de ‘likes’, la celebrity anunciaba así que espera su segundo hijo con el cantante Travis Scott tras una época separados. Que mejor manera de empezar una nueva etapa al lado de su pareja.

Georgina Rodríguez

En pleno centro del huracán mediático con motivo del estreno de su reality para Netflix ‘Soy Georgina’, la española con más seguidores en Instagram decidía disfrutar de unas vacaciones exprés en Dubái acompañada de su pareja Cristiano Ronaldo y de toda su prole, y aprovechaba para lucir tripita a pie de playa para anunciar al mundo que espera gemelos en este segundo embarazo.

Hiba Abouk

La guapa actriz aprovechaba su segundo embarazo para realizarse un precioso reportaje fotográfico en el que mostrar orgullosa que será mamá de un segundo bebé junto a su pareja el el futbolista Achraf Hakimi con quien ha formado una vida y una familia en París.

Eva Luna

La actriz venezolana Evaluna y el cantante colombiano Camilo no paran de expresar su felicidad al saberse futuros padres de su primer hijo. Y además, quisieron compartir con el mundo la feliz noticia de una manera d leo más original, a través del vídeo de su canción ‘Índigo’.