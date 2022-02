Rosa Benito, implicada en una operación policial: “La investigación sigue su curso...”

Rosa Benito recibió ayer una inesperada visita en su casa. Tal y como ella misma ha revelado en su cuenta de Twitter, la policía se presentó en anticorrupción se presentó en su casa de Torrejón de Ardoz, aunque en ese momento ella no se encontraba en el domicilio. “Yo no estaba, hoy he tenido muchas cosas que hacer en Madrid “, ha explicado la cuñada de Rocío Jurado. Aunque no ha querido compartir muchos más detalles sobre lo ocurrido, la colaboradora ha señalado que “todo va bien” y que “la investigación sigue su curso”.

Además, Rosa Benito ha aclarado que la policía ya tiene su número de teléfono y que la llamarán a declarar dentro de poco, una cita a la que, por su puesto, piensa acudir. “Ya os iré contando”, ha escrito la tertuliana sin entrar en muchos más detalles. Aunque la exmujer de Amador Mohedano no ha explicado en qué consiste la operación en la que se ha visto implicada, todo apunta a que se trata de la trama ‘Delux’, una investigación que ha salpicado a muchos nombres conocidos del país, como es el caso de Belén Esteban.

De hecho, fue ella misma quien confesó que la policía la había llamado a declarar tras encontrar un material relativo a ella en casa de Gustavo González. “Me ha llamado la policía y me han informado de lo que tenías en tu casa mío. ¿Tú qué te crees que yo soy una delincuente? No tengo ni una multa de tráfico. Ni una multa de tráfico tengo, así que sea la última vez. Me da igual que me hayas pedido disculpas. Eso lo tenías en tu casa, mío y de otra mucha gente que trabaja aquí en este plató. Y me parece de muy mal compañero”, espetó la de Paracuellos al paparazzo, que le pidió disculpas en repetidas ocasiones.

Belén Esteban, una de las afectadas por la operación 'Deluxe' FOTO: Gtres

Al parecer, las autoridades han informado a estos famosos que algunos agentes corruptos han traficado con determinados periodistas con documentos sensibles, como datos de su vida personal, domicilios, coches de su propiedad, multas u otro tipo de infracciones de mayor gravedad con el fin de darles publicidad en los medios de comunicación.

De las palabras de Rosa Benito se entiende que ella también es una de las afectadas en la operación ‘Delux’, aunque de momento no hay nada confirmado.