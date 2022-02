Diez familiares de Rocío Carrasco a la picota pública

Era la íntima amiga de Rocío Carrasco, Terelu Campos, la encargada de anunciar que “algo muy gordo va a pasar en el nuevo Montealto este viernes. Se va a emitir un documento audiovisual elaborado por un equipo de periodistas y documentalistas que retrata minuciosamente a los 10 familiares más mediáticos de la hija de Rocío Jurado. Es un trabajo exhaustivo de muchos meses cuya emisión se adelanta forzosamente tras las últimas declaraciones de Gloria Camila y Rosa Benito”, decía la copresentadora de “Sálvame Lemon Tea”.

“No es un documento que ha salido de la nada, es un potente trabajo documentalista de muchos periodistas” aseguraba antes de lanzar un reproche a La fábrica de la tele, la productora de “Sálvame” y de los especiales que protagoniza la hija de “La más grande” en Telecinco: “Creo que al final alargar el silencio de Rocío, y perdón que es una opinión mía, no le beneficia”. La hija de María Teresa Campos se sumaba así a las críticas surgidas tras la negativa de Rocío Carrasco en el último episodio de “Montealto, regreso a la casa” a contestar a las duras palabras de Gloria Camila en “Ya son las 8″ hacia su hermana y Fidel Albiac.

Este viernes, apoyada por el trabajo de todo el equipo de documentalistas de la productora, que ha hecho un minucioso seguimiento de las declaraciones de los familiares “mediáticos”, Rocío Carrasco les dará respuesta. Pero...¿quiénes son los diez elegidos?.

“Maestros”, “mediáticos” e “inmigrantes”, quién es quién en el clan Ortega-Mohedano.

La particular etimología con la que, en el universo de Rocío Carrasco, se refieren a los diferentes miembros de la familia, los Mohedano-Ortega, no ha dejado indiferente a nadie desde que Gloria Camila le declarara la guerra su hermana en “Ya son las 8″. Y es que, tras “el ser”, apelativo con el que Rocío se refiere a su ex marido durante la docuserie, llegan los “mediáticos”, el mote que les ha puesto a los familiares que se prodigan por los platós o el polémico apodo de los “inmigrantes” que, según varios testigos, utiliza Fidel Albiac para hablar de sus cuñados colombianos, Gloria Camila y José Fernando.

Mientras unos niegan que sea cierto que Fidel haya acuñado el sobrenombre xenófobo y otros traten de “contextualizarlo” para justificar lo injustificable, los hay quiénes reconocen abiertamente que es cierto. Además de algunos colaboradores, como Antonio Rossi, uno de los que escucharon a Fidel llamarlos así en Houston, en 2006, Kiko Jiménez va más allá y confirma que fue Antonio David Flores quién le contó a su ex novia el mote que les había puesto, a ella y a su hermano, Fidel Albiac.

La sombra del “maestro” es alargada y no hay polémica que se precie en el que no salgan a relucir las parejas de Rocío Carrasco, a los que, defensores y detractores de unos y otros, señalan como los ideólogos.

Diez familiares a la picota

“Solamente el título de ese documento audiovisual va a levantar ampollas. Y más de uno y más de una se va a enfadar bastante” avanzaba Adela González, la nueva conductora de Sálvame, que daba el nombre del nuevo documento audiovisual que pondrá en la picota al clan: “El precio del silencio”.

¿Pero quiénes serán los nuevos damnificados del programa de Rocío Carraco?. Podrían ser más o menos, pero serán diez los familiares a examen en la nueva entrega de Montealto. Nueve de ellos están claros: Rosa Benito, Rocío Flores, Gloria Camila, Amador Mohedano, Gloria Mohedano y su marido, José Antonio, Ortega Cano, Ana María Aldón, Raquel Mosquera. La incógnita gira en torno a quién será el agraciado con el boleto número diez y las apuestas no han hecho más que empezar: ¿Antonio David Flores?, ¿Olga Moreno?, ¿Conchi Ortega, ¿Rosario Mohedano?. Hagan juego, señores..