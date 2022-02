Eduardo Casanova denuncia el acoso que sufrió en redes sociales tras los Goya

Fue uno de los encargados de abrir la ansiada alfombra roja de los Premios Goya el pasado sábado. Rompedor como siempre, atrevido y transgresor, Eduardo Casanova eligió para la ocasión un diseño de Mans: un traje negro, con dos llamativos lazos rosas -el mismo tono que con el que ha teñido el cabello- en los hombros y uno XXL con el que terminaba justo cuando finaliza la espalda.

Un diseño espectacular con el que el actor y director se ganó el título a mejor vestido de la noche. Pero al parecer no todo fueron buenas críticas para Casanova y mientras disfrutaba de la gala, un usuario de redes sociales cargaba duramente contra él.

Harto del “hate” que lamentablemente abunda en redes sociales, como muchos otros artistas, decidió no callarse y denunciar públicamente el acoso que estaba sufriendo por parte de una persona en Instagram; y a través de varios stories relató lo sucedido: “Los Goya son siempre una noche especial casi nunca exenta de polémica. Y yo lo comprendo. Siempre hay comentarios de todo tipo, sobre todo por tu forma de vestir. Los buenos (que este año han sido muchos) yo los agradezco de corazón, y los malos, los cuales respeto profundamente porque para gustos, colores. Pero entre todos esos comentarios y aunque yo nunca me suelo pronunciar, no voy a consentir mensajes de profundo odio como el siguiente: ‘HDP devuelve el dinero que perdiste en tu mier** de película. Es dinero de todos, cínico, sidoso, vividor”.

Un duro mensaje hacia el actor, que quiso hacer hincapié en el insulto “sidoso”: “La SEROFOBIA es muy peligrosa y contribuye aún más al estigma de las personas seropositivas. Este mensaje es absolutamente injustificable. Es un mensaje de odio homófobo y serófobo y creo que entre todxs debemos denunciar a esta persona y hacerla entender lo confundida que está, lo antigua que es y el daño que puede hacer. Pongo su Instagram a disposición de la Policía Nacional”.

Pero pese a los intentos por acabar con este acoso en redes sociales, al parecer, este usuario no desistió: “esta persona, que claramente tiene un problema, sigue escribiéndome desde sus cuentas agrediéndome”; por lo que Casanova se vio obligado a mencionar de nuevo a la Policía a través de sus stories.