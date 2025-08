Tierra trágame: Valeria Vegas y confundir gordura con embarazo

La periodista, actriz y escritora que está detrás de «Super Sara», sobre Sara Montiel explica a LA RAZÓN un momento «Tierra, trágame», que tuvo consecuencias laborales para ella. «Llevaba unos días hablando con una persona por teléfono para asistir a un programa de televisión. Cuando llegó ese momento, unos días después, la directora de ese programa nos presentó. Nos dijimos eso de por fin nos vemos y que bien conocernos en persona. Y se me ocurrió preguntarle si estaba embarazada. No sé que se me pasó por la cabeza. No la vi oronda, sino en estado de buena esperanza, muy bien y muy guapa. Suelo distinguir casi todos los tipos de gordura, pero esta vez no. Se quedó blanca y no me volvió a llamar. No voy a pedir disculpas porque la estaba llamando hermosa por estar en estado de buena esperanza. Pero ella no lo vio así»