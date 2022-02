Descubre el regalo que ha recibido Esther Doña por San Valentín

Muchas parejas, famosas y anónimas, celebraron ayer el 14 de Febrero, y muchas compartieron en sus perfiles sociales los regalos que habían recibido por San Valentín. Como viene siendo habitual, Esther Doña quiso “presumir” de su relación con el juez Santiago Pedraz, con quien lleva ya más de medio año saliendo. La marquesa viuda de Griñón exhibió en redes el cuadro que su pareja le había regalado.

“Tantos meses ocultándome tu creación y no podía imaginar que me estuvieras creando esto con tanto amor. Telo doy. Más puede el corazón que la fuerza de la razón, y con toda razón, te lo doy!”, escribía por detrás del cuadro que Pedraz le ha regalado.

Un mensaje que Santiago Pedraz ha querido también responder: “Así es. Cuando lo das (te lo doy) es porque lo sabes, lo sientes y tú razón así te lo dice. Y no te equivocas. Silogismo inequívoco”.

Tal como reconoció Doña, su relación de amistad empezó cuando aún vivía el marqués de Griñón —pues en sus últimos días parece que Pedraz fue íntimo de la pareja— y ella fue más allá al asegurar para las páginas de ¡Hola! que “para Carlos, Santiago era la persona que quería para su mujer el día que él faltara... ¡increíble!”.

La pareja nunca ha ocultado su relación. De hecho, el propio juez Pedraz afirmaba con estas palabras que no había motivo para esconderse. «No hay razón para esconderme, y si nos hacen fotografías por la calle, pues es lo que hay. Y si vengo a una cena donde los profesionales están haciendo su trabajo, no voy a poner mala cara. Esto es así, si no quieres, no acudes y ya está», explicaba a la periodista Paloma Barrientos en la convocatoria de una marca de champán en el Teatro Real.