Luismi Rodríguez: “Es rotundamente falso que vaya a ir a la cárcel”

Luis Miguel Rodríguez, el apasionado empresario de 62 años, que ha dedicado su vida a construir el desguace más grande del mundo, ha recuperado la paz. Tiene la conciencia tranquila. Da trabajo a más de 800 personas. El que piense que el contenido del desguace de Luis Miguel es una montaña de chatarra, debería dar un paseo por las impolutas y organizadas instalaciones con un orden que sorprende y un trato exquisito a los miles de clientes que las visitan. Luis Miguel Rodríguez ha sido noticia los últimos años por sus relaciones sentimentales con mujeres conocidas, como Carmen Martínez Bordiú o Agatha Ruiz de la Prada, pero también ha llenado titulares por sus problemas con Hacienda, entidad con la que tuvo una deuda de 11 millones de euros y que derivó en administración concursal y problemas legales devenidos de ampliaciones del desguace sin permiso de obras sobre parcelas destinadas al uso agrícola. Una vez satisfecha la deuda y reordenado el negocio, en estrecha colaboración con el administrador concursal, está a punto de retomar las riendas del negocio de sus sueños. En relación al problema legal por el que la fiscalía y la acusación particular solicitaban penas de cárcel de casi 4 años, multas de medio millón de euros así como derruir las naves construidas, Luis Miguel aporta los documentos que niegan las informaciones que apuntaban en esa dirección y aclara todos los malentendidos.

Se ha publicado que ha sido condenado a prisión, multas millonarias y a derruir la nave construida sin licencia…

Mentira. He llegado a un acuerdo. Siempre he respetado y colaborado con la Justicia. Pagaré una multa de 12 euros diarios durante 6 meses. Tampoco tengo que derruir lo construido, espero poder legalizarlo conforme a la aprobación del plan general de ordenación urbana. Espero que el informe sea favorable. Vivo por y para el trabajo. Esta ampliación dará empleo a 800 personas, es beneficioso para todos. Si me hubieran condenado a prisión, lo asumiría. He sido condenado a 8 meses y no tendré que ingresar en la cárcel.

Luis Miguel Rodríguez a la salida de la Audiencia Provincial de Madrid acompañado por sus abogados, a 01 de marzo de 2022, en Madrid (España). FOTO: Antonio Gutiérrez Europa Press

Se le ve muy contento

Quiero retomar la ampliación del desguace y dar servicio y trabajo a personas de la zona.

¿Qué hay de la administración concursal?

He colaborado y trabajado con el administrador concursal. Siempre he respetado a la Justicia, vendí los coches del museo para satisfacer la multa. No importa, ya compraremos otros. Si Dios quiere, el 8 de marzo, volveré a tomar las riendas del desguace sin la administración concursal. Esta pesadilla se acaba en breve. Estoy deseando ponerme a trabajar y ayudar a familias en paro. Me he visto envuelto en luchas de políticos que frenaban y congelaban los trámites por batallas entre partidos con los que nada tengo que ver, afortunadamente esto también lo estamos solucionando.

¿Va a ampliar el desguace?

Haré las cosas conforme a la ley, quiero retomar la ampliación, hacer el de camiones y todoterrenos más grande del mundo y acabar la construcción del museo del automóvil que sería el más importante del mundo también.

Parece un Robin Hood…

Vivo en el desguace, no he tenido apenas vacaciones en todos estos años. Disfruto de mi trabajo y me preocupo por mis trabajadores a los que exijo dedicación y que se desvivan por los clientes.

¿Y en el amor?

Estoy muy bien solo. No estoy pensando en eso ahora. Solo pienso en retomar mi sueño. Tengo una exmujer a la que adoro y unas hijas que trabajan conmigo. Con las parejas que he tenido guardo una extraordinaria relación. Vivo y dejo vivir sin hacer daño a nadie. Intento ayudar a mis amigos y a la gente a la que quiero.

Agatha Ruiz de la Prada y Luismi Rodríguez .

¿Guardas rencor?

No, a nadie, no tengo enemigos. A la gente que me hace daño, la aparto pero no soy vengativo. Prefiero hablar y solucionar las cosas. Eso he hecho y ahora voy a trabajar con todas las fuerzas políticas en una misma dirección, prestar servicio al pueblo y ayudar a los que más lo necesitan.

¿Qué harás mañana?

Lo que cada día hago desde hace muchos años, pero ahora con energías y ánimo renovado. Iré al desguace y empezaré a hacer la planificación para retomar las ampliaciones y nuevos proyectos. Quiero hacer un hotel que de servicio a tanta gente que viene al desguace o a las nuevas instalaciones. Tengo mucho que hacer y ahora que tengo el respaldo de políticos, resuelto problemas y saneado la economía, solo queda trabajar. Tengo la conciencia muy tranquila, nunca he perdido el sueño.

Suerte, Luis Miguel

No necesito más suerte, ya la tengo con buenos amigos, el trabajo que quiero, una familia que me adora y un equipo de trabajadores que me quiere y a los que quiero. Ahora solo pienso en trabajar con renovado empeño y recuperar estos años en los que no hemos crecido como quería.