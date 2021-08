Luis Miguel Rodríguez, el hombre de las mil caras que no quiere dejar de ser noticia

Gente

"El chatarrero"

Luis Miguel Rodríguez era un desconocido para el mundo rosa hasta que se convirtió en el novio de Carmen Martínez Bordiú. Una relación que duró varios años y que se rompió por “lo de siempre”. Una frase que utiliza el empresario cuando se le preguntaba por las razones de que sus parejas hablen bien de él pero sin que exista la posibilidad de continuidad afectiva.

“Soy un hombre muy independiente, me gusta ir a mi aire y no tener que estar dando explicaciones. Y entiendo que esta manera mía de ser no sea fácil de entender”. Y con sentido del humor terminaba esta explicación aludiendo a su capacidad para tener muchas amigas. Con Ágatha, " la flaca” como el la bautizó pasó lo mismo que con Carmen. En su personalidad no se encuentra el gen de la fidelidad. “Es una mujer diez, nos seguimos viendo y nos llamamos por teléfono, pero nada más. Lo pase mal cuando me dejó”.

Para la duquesa de Franco “Luismi fue el amor de mi vida”, como ella misma declaró en una entrevista en Hola. En el caso de Ágatha una especie de bálsamo tras su tortuoso divorcio. “Luismi es divertido, muy cariñoso”. Contaba que en las más de dos décadas que duro su duró su matrimonio Pedro J. Ramírez nunca la fue a buscar al aeropuerto. “Luismi sí y además con flores”.

Agatha Ruiz de la Prada y Luismi Rodríguez

Demasiadas amigas a las que invitaba a comer y cenar en sitios conocidos y siempre había un paparazzi que le pillaba con el consiguiente mosqueo para la pareja de ese momento. Rodríguez explicaba a quien esto firma que “He pagado fotos para que no se publicaran. Lo hice no por mi que me da igual sino para que la persona que en ese momento estaba conmigo no se enfadara. A mi me daba igual. A mi me han hecho muchas fotos con mujeres y la mayoría de las veces las he comprado porque no me gustaba que se publicaran”. Una de las veces aún estaba con en que estaba Carmen Martínez Bordiú a la que llamaba La Bordi. “tenía mucho carácter. Y me ofrecieron el reportaje por 10.000 euros y conteste que no”.

Ahora el dueño de Desguaces la Torre ha vuelto a ser noticia en el mundo del corazones por una cena a cuatro bandas con Rosa Benito, Teresa Bueyes y el presentador Agustín Bravo en uno de los restaurantes de moda de Madrid. Una vez anulada Bueyes al ser su abogada y su gran amiga solo quedaba la televisiva como posible candidata para ser la nueva amiga entrañable. Luismi desmentía ese posible romance e insistía en que fue un encuentro divertido y nada más.

Días después de esta encuentro el empresario tomaba un vuelo y se plantaba en Mallorca el día del cumpleaños de Ágatha Ruiz de la Prada para felicitarla. Un viaje en el día que demostraba el mucho cariño que siente por la diseñadora y que si fuera por él retomaría la relación. Pero lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.

Luis Miguel y Agatha, en los toros / Cipriano Pastrano

En asuntos relacionados con temas económicos su nombre ha aparecido en varias ocasiones por su deuda con Hacienda de un millón setecientos mil euros que ha ido solventado como el mismo explica. A primeros de año reducía la cantidad al pagar 462.000 euros y efectivamente con este primer pago anunciaba que dejaba de estar en el listado de morosos.

“Tengo un acuerdo con Hacienda para dividir el dinero que debo y liquidarlo en dos años. Ahora ya por fin voy a sacar a la empresa del concurso de acreedores y arreglar lo mío con Hacienda. He pasado otros momentos de crisis y empezar de nuevo no me da miedo. Voy a estar más pendiente para que no me vuelva a pasar. No hice caso a mis asesores y me metí en demasiados fregados. Ahora estoy más tranquilo”.

Para solucionar sus problemas de impagos a acreedores y a la Hacienda Pública Rodríguez subastó en julio del 2020 en su sede de Torrejón de la Calzada doscientos vehículos entre coches de colección, de época, carruajes, de alta gama y vehículos de obra pública y construcción. Fueron 56 lotes de los que se vendieron en esas fechas 54, superando las expectativas de la propia empresa encargada de la subasta.

Luis Miguel Rodríguez en una gasolinera en Madrid. en la foto : coche de la marca " Mercedes " 08/06/2018

Tomó esta decisión en mayo de 2018 cuando el juzgado d e lo Mercantil nº 12 de Madrid declaró en concurso de acreedores Desguaces La Torre nombrando administrador concursado a Ubsolvia SLP.

La situación económica era muy complicada. Y antes de llegar a la liquidación de sus bienes por parte del juzgado solucionó parte de sus deudas con esa iniciativa: “Conseguí tres millones de euros que me sirvieron para ir solucionado mis deudas”. Con respecto a la colección de coches que tuvo que vender es también muy claro y mantiene su manera de ver la vida “volveré a comprar lo que me interese”.