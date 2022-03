Muere de manera repentina el exprometido de Elizabeth Hurley

Malas noticias para la actriz Elizabeth Hurley. Shane Warne, su exprometido, ha fallecido repentinamente de un ataque al corazón mientras se encontraba en Tailandia. El mundo del deporte y, en concreto, el del cricket, está de luto. Así anunciaba el comunicado el medio Fox Sports: “Shane fue encontrado inconsciente en su villa y, a pesar de los mejores esfuerzos del personal médico, no pudo ser revivido”.

Hurley se siente devastada tras la terrible noticia y no ha dudado en compartir un post en sus redes sociales dedicado al que fue su pareja. “Siento que el sol se ha ido detrás de una nube para siempre. RIP mi amado corazón de león”, lamentaba la actriz británica. Junto al mensaje, ha publicado unas cuantas fotografías de ellos juntos cuando eran pareja, recordando así los mejores momentos de su relación, felices y contentos, derrochando amor y pasión. No es la primera vez que Elizabeth Hurley pierde a una expareja. Hace apenas dos años, falleció Steve Bring, el padre de su hijo Damian Hurley, de 19 años. “Me entristece mucho que mi ex Steve ya no esté con nosotros. Es un final terrible. Nuestro tiempo juntos fue feliz y estoy publicando estas fotos porque, aunque pasamos por momentos difíciles, son los buenos y maravillosos recuerdos de un hombre dulce y amable que importa”, se lamentaba la inglesa tras perder a Bring.

Shane Warne y Elizabeth Hurley FOTO: Lewis Whyld AP

La relación comenzó en 2011 y, aunque solo estuvieron juntos dos años, llegaron incluso a prometerse. Elizabeth Hurley no ha dudado en mostrar a sus seguidores, con mucha pena y dolor, imágenes su noviazgo. A pesar de haber sido un romance breve, fue muy intenso y aún les unía un vínculo muy fuerte, mucho cariño y mucho amor mutuo.

No se saben muchos detalles sobre la inesperada muerte de Warne. Su círculo más cercano ha enviado un comunicado oficial pidiendo respeto: “La familia pide privacidad en este momento y proporcionará más detalles a su debido tiempo”, dando a entender que, cuando se sepa algo más sobre las causas del fallecimiento, detallarán más en profundidad lo sucedido.

El deportista tenía 3 hijos, fruto de su matrimonio anterior con Simone Callahan, de quién se divorció en 2005: Brooke de 24 años, Summer de 19, y Jackson de 22 y fue considerado uno de los mejores jugadores de cricket de la historia. La noticia ha conmocionado a todos los seguidores de este deporte y las redes se han inundado de mensajes de apoyo y ánimo a sus más allegados.