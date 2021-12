10 famosos que se han suicidado tras sufrir depresión

La fama, el dinero, la presión mediática, la soledad entre masas, el éxito, los focos. No son aspectos difíciles de digerir para una persona, por mucho estatus o reconocimiento que albergue su nombre y apellido. El reciente fallecimiento de Verónica Forqué ha sido una especie de llamada de atención en este sentido. España continúa en shock tras la noticia de su suicidio, tras supuestamente vivir con depresión. La realidad nos ha golpeado, una vez más, con la verdad, con lo que se oculta tras las sonrisas y nimiedades de las redes sociales. Pero no es la única ocasión en que hemos sido testigo de esto, pues en la historia varias son las figuras famosas que han terminado con sus vidas por no poder batallar contra sus mentes. Una triste realidad, por tanto, presente durante la historia, pero que quizá por sus riesgos se ha llevado más como un tabú que como un aspecto para afrontar.

1. Robin Williams

Robin Williams no había hecho pública su enfermedad.

En agosto de 2014 la sociedad a nivel internacional recibía una impactante noticia: el gran actor Robin Williams, ganador de un Oscar en 1998 por “Good will hunting”, así como reconocido por sus actuaciones en “Jumanji” o “El club de los poetas muertos”, se suicidó por asfixia en su casa. Pese a su imagen de persona sonriente, cómica, feliz, el intérprete lo que realmente sufría era una depresión, que le llevó a no soportar más su vida.

2. Ernest Hemingway

Hemingway, «modelo» de escritor moral

Quizá esta fría decisión resida en la inteligencia de quien sufre, pues Ernest Hemingway también murió por voluntad propia. A pesar de su éxito literario y su interesante vida, el escritor murió ya en la vejez, en 1961, tras sufrir una enfermedad física que se le sumó a la depresión. Según admitió su esposa cinco años después de su muerte, Hemingway no falleció de un disparo accidental, sino intencionado.

3. Marilyn Monroe

Marilyn Monroe

La actriz de Hollywood, una de las más icónicas y conocidas de la historia, es quizá uno de los mayores ejemplos a reivindicar para eliminar el tabú. Su vida era, para los ajenos, idílica. Una mujer con talento, de gran belleza, pero que sin embargo murió joven, incapaz de soportar las tormentas de su cabeza. Si bien su fallecimiento continúa sin una versión zanjada y oficial, las teorías más probables apuntan a que se quitó la vida con una sobredosis de barbitúricos.

4. Avicii

Avicii en una imagen de archivo / Gtres

El famoso DJ sueco fue una montaña rusa sentimental durante sus últimos días de vida. Cambiaba rápidamente de la euforia a la depresión, y así lo explicó su familia tras su suicidio: “Luchó y reflexionó sobre el significado de la vida y la felicidad, pero no pudo más. Él quería encontrar la paz”. Murió a los 28 años, en abril de 2018, utilizando los trozos afilados de una botella.

5. Alexander McQueen

Alexander McQueen, a la izquierda

Tenía 40 años y estaba a punto de celebrar el funeral de su madre, el 11 de febrero de 2010. No obstante, no lo soportó. El diseñador y rebelde de la moda inglés se suicidó en su apartamento de Londres durante la semana de la moda de Nueva York.

6. Kurt Cobain

Kurt Cobain, en la famosa grabación de «Unplugged» seis meses antes de su muerte

El cantante de Nirvana se encontraba en la cúspide de su carrera, pero esto no le sirvió para seguir adelante. El 8 de abril de 1994, Kurt Cobain fue hallado muerto en su casa de Seattle, con tan solo 27 años y junto con una escopeta que apuntó a su cabeza. Hay numerosas teorías que apuntan que lo que le llevó a esta decisión fue el no poder digerir la fama que había alcanzado como músico.

7. Virginia Woolf

Virginia Woolf, de nacimiento Adeline Virginia Stephen FOTO: Man Ray LA RAZON

Prueba de que no es un hecho momentáneo, sino que se prolonga durante el tiempo, es el caso de Virginia Woolf, quien se quitó la vida el 28 de marzo de 1941. La impecable autora literaria se lanzó al río Ouse para acabar con su vida, llenando sus bolsillos de piedra para no salir a flote. Un acto que llevó a cabo al ser incapaz de soportar la brutalidad social tanto de su época como de la historia de la humanidad.

8. Luis Ocaña

Luis Ocaña FOTO: Archivo

Famoso ciclista español, residente en Francia, que también decidió quitarse la vida tras vivir sumido en la depresión. El ganador del Tour de Francia de 1973 se quitó la vida un 19 de mayo de 1994, trágico final al que le llevaron unos problemas económicos y una enfermedad. Una serie de percances que intentó superar durante su vida, pero que finalmente le llevó a la depresión y unos padecimientos que no pudo soportar.

9. Chris Cornell

Chris Cornell durante una actuación

Considerado como uno de los nueve rockeros más influyentes de todos los tiempos por parte de la revista “Rolling Stone”, el que fue vocalista de Soundgarden se quitó la vida en el baño de un hotel de Michigan en 2017, a los 52 años. El artista, según reveló su viuda, tomaba un medicamento para combatir la depresión, la ansiedad y la agorafobia.

10. Stefan Zweig

Stefan Zweig FOTO: LA RAZON LA RAZON

El escritor austríaco y judío se suicidó junto a su mujer en Brasil, el 22 de febrero de 1942. La causa fue una sobredosis de barbitúricos, pero más concretamente la creencia de que el nazismo se extendería por todo el planeta. Tras dejar un legado escrito inigualable de su época histórica y una huida angustiosa de Europa, Zweig decidió quitarse la vida.