Leticia Sabater se vuelve viral tras su última operación estética

Leticia Sabater reapareció este fin de semana en el plató del ‘Deluxe’ tras someterse a su enésima operación estética. La nueva imagen de la cantante dejó impresionados a los allí presentes y es que, tal y como confesó, se trata de la operación más larga de su vida: ocho horas de quirófano y un coste que ronda los 15.000 euros.

“Es impresionante lo que me ha hecho este doctor, ahora estoy muy hinchada y no se aprecia bien, pero no tengo ni una sola arruga, la gente por la calle me para y me dice lo guapa que estoy”, aseguró Sabater sobre la intervención estética que tuvo lugar hace tres semanas y de la que enseñó unas fotografías que rápidamente se hicieron virales.

Leticia Sabater tras su última operación estética FOTO: Telecinco

Convertida en Trending Topic, una vez más, los usuarios de Twitter no han dudado en comentar el notable cambio físico de la presentadora; llenando de memes con la imagen de su cara hinchada y amoratada tras la operación. Y es que ya nada queda del rostro natural de la Leticia Sabater que alegraba las mañanas de Telecinco en ‘Desayuna con alegría’.