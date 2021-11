Leticia Sabater la vuelve a liar con su nueva canción ‘Mi vida es mía’

Gente

Viral

Año tras año, Leticia Sabater ha sido la encargada de divertirnos con sus villancicos navideños. ‘Trínchame el pavo’ o ‘El polvorrón’, fueron algunos de los más sonados; y como no podía ser de otra manera, esta vez sus seguidores no esperaban menos. Pero la presentadora ha sorprendido a sus fans con una inesperada canción, ‘Mi vida es mía (La mari)’, que rápidamente se ha convertido en viral convirtiéndose en Trending Topic.

Esta vez no se trata de un villancico sino de un reggaeton producido por López y Rafa Marco, cuya melodía recuerda a la canción ‘Pepas’ de Farruko mezclada con la de ‘Seven Nation Army’ de The White Stripes. Una combinación que Leticia Sabater ha hecho suya con una letra que no tiene desperdicio. “No me importa, no me interesa que digan que yo estoy mal de la cabeza. Si mezclo la mari con cerveza, se acabó una fiesta y otra empieza”, dice el estribillo.

Pero lo que realmente ha llamado la atención de este nuevo single es su videoclip. Como ya es habitual, el vídeo juega con diferentes cromas en los que podemos ver a Leticia en una fiesta, con una gran serpiente rodeando su cuello o presumiendo de anatomía con un ‘bodypainting’; entre otros muchos escenarios. También hay referencias actuales a la exitosa serie de ‘El juego del calamar’.

“Para todos mis fans y seguidores en el mundo, ya tenéis disponible mi nuevo temazo ‘Mi vida es mía (LA MARI)’, con videoclip en YouTube. ¡Y también disponible en todas las plataformas digitales Spotify, etc! Lo prometido es deuda, ¡empieza la Navidad con nuevo temazo mío! A cantarlo y bailarlo a saco en todas las partys ,discos, pubs, bares,.. espero que lo disfrutéis, os quiero. Un besazo enorme”, así anunciaba el lanzamiento de esta canción en sus redes sociales la propia Leticia Sabater. Un tema que promete dar mucho que bailar -y hablar- estas navidades.