Olga Moreno: cerrada al amor de una pareja, pero abierta a una nueva vida

Ni está abierta al amor ni se le ocurre pensar en estos momentos en rehacer su vida sentimental. Todos los rumores sobre una posible nueva ilusión de Olga Moreno son falsos, rotundamente falsos. Esta misma semana, ella misma nos confirmaba en exclusiva que «ese chico que aparece conmigo en la portada de la revista ‘Semana’ es un amigo de toda la vida, de mi infancia, no hay nada más entre nosotros que una gran amistad».

Se refiere a los comentarios que se hicieron en distintos medios de comunicación en el sentido de que podría estar ilusionándose con un hombre de cuarenta y tantos años, apuesto, con barba, con el que aparecía riéndose en esa revista. Una simple foto sirvió de pretexto para montar un romance, y eso que el director del citado semanario, Jorge Borrajo, me deja muy claro que «nosotros no hemos dicho en ningún momento que Olga tenga algo con ese hombre, ni siquiera lo insinuamos… Dejamos muy claro que es un amigo suyo de toda la vida, y que después de un año muy duro se la ve divertirse y pasárselo bien con amigos».

Antonio David Flores y Olga Moreno FOTO: Gtres

.José Pablo, según nos cuenta alguien de su entorno, «es empresario, tiene negocios en Málaga y algunos países caribeños y suele viajar bastante. Tanto él como Olga se han reído mucho al ver que les emparejaban… La gente habla por hablar, sin investigar las cosas. Ella no se siente ahora mismo preparada para iniciar una nueva relación, no abre las puertas al amor, y menos con un amigo del alma que tiene pareja. José Pablo es un tío estupendo y forma parte de la pandilla de Olga desde siempre. Además, también mantiene una buena amistad con su expareja Antonio David Flores».

La ex de éste último nos ha dejado muy claro que «ese hombre y yo no mantenemos un tipo de relación que no sea la de amistad. Te repito que se trata de uno de mis mejores amigos». Y añade que si cada vez que queda con su gente le van a inventar un romance, va a tener que quedarse en casa. Pero no quiere ocultar su nueva vida, en la que se encuentra firmemente apoyada por su familia y su pandilla de amigos. Y, sobre todo, por los hijos de Flores, Rocío y David, que la consideran como una madre.

Un mazazo llamado Marta

Lo que no piensa hacer Olga es quedarse llorando sus penas en casa. Por eso aprovecha el tiempo en el que Antonio David viaja a Málaga para estar con su hijo David y su hija Lola, para viajar hasta Sevilla y estar con sus familiares y amistades, o desplazarse con su intimísima Rocío Flores a Marruecos para gozar de un fin de semana de ocio. Además, sigue ocupándose de su tienda de ropa, ubicada en una de las mejores zonas de la capital malagueña, y le gustaría dedicarse en el futuro al diseño.

Antonio David y Marta Riesco FOTO: Mediaset

Cuando se enteró de que su marido le estaba siendo infiel con la que hoy es su pareja sentimental, la reportera Marta Riesco, intentó salvar su matrimonio de más de veinte años con un hombre que no se lo merecía. El engaño fue un mazazo terrible para ella, pero, poco a poco, se ha hecho a la idea de que no hay vuelta atrás y de que debe mirar hacia delante con ilusión y entusiasmo. Antonio pretendía llevarse a sus hijos, Da y Lola, a Madrid cuando le corresponde estar con ellos, pero es evidente que a Olga no le hace ninguna gracia que les meta en el ático con el que vive con Marta. Por eso le ha pedido que sea él quien se acerque a Málaga para estar con ambos. En esto, Moreno es intransigente.

La misma Rocío Flores, con la que la novia de su padre pretende tener una cita para aclarar posturas, hace caso omiso a la petición, porque sabe que su lugar está junto a Olga, no junto a Riesco. Son compañeras de trabajo en el programa de Ana Rosa, sí, pero que Marta no piense que Ro tiene intención de convertirse en su amiga del alma. Ni por asomo.

El drama de David Flores Carrasco

Tras el baño de lágrimas y la infidelidad asumida, Olga se abre nuevamente a la alegría, aunque, evidentemente su procesión vaya por dentro. Ha decidido, de momento, no aparecer en exclusivas y eso que le llueven las ofertas para ofrecer su versión de todo el culebrón que ha derivado en su ruptura matrimonial. Pero opta por un perfil bajo, una vida normal, sin alardes de ningún tipo y muy centrada en su trabajo y el cuidado de su hija Lola y de David. Me desvelan que Da lo está pasando muy mal con esta separación, que ni se le ocurre pensar que tendría que irse a vivir con su padre a Madrid, que le pidió a su progenitor que le dejara en Málaga con su hermana pequeña y Olga. Y Antonio ha sido totalmente comprensivo a este respecto.

No ha trascendido si tienen previsto pedir el divorcio en un futuro cercano.