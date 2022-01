Olga Moreno y las dos razones por la que guarda silencio desde hace seis meses

La vida de Olga Moreno dio un giro de ciento ochenta grados desde que en marzo de 2021 una decidida Rocío Carrasco se decidiese a contar públicamente su verdad para seguir viva mientras ella se encontraba inmersa en la aventura de ‘Supervivientes’. Su regreso a España, que tuvo lugar a finales del mes de julio, fue el comienzo del fin en lo que a su andadura mediática se refiere.

Antonio David y Olga Moreno en una imagen de archivo FOTO: Gtres

A raíz de su última entrevista en el programa especial que llevó su nombre, ‘Ahora, OA’, Olga Moreno apenas ha vuelto a pronunciarse sobre toda la situación que rodea tanto a su matrimonio con Antonio David como a la familia Flores-Moreno en general. El motivo no es otro que los deseos del ex guardia civil por protegerse de cara a los medios de comunicación ante los posibles ataques, y también por proteger a la familia que ambos han formado juntos. Además, cabe destacar que Olga no se siente cómoda ante la presencia de las cámaras, y a pesar de haber participado en un reality o de haber concedido varias entrevistas a lo largo de los últimos años, lo ha hecho exclusivamente por ayudar y colaborar con la economía familiar. No es su mundo ni tiene intenciones de que lo sea, todo ello a pesar de ser conocedora de que es una vía ‘fácil’ para su bolsillo. Fácil, entre comillas, ya que en ocasiones el precio a pagar es elevado. Así ha sido por lo menos en su caso.

Olga Moreno reaparece tras la noticia de su ruptura con Antonio David FOTO: Mediaset

La empresaria se encuentra volcada en su negocio y en su familia. Precisamente es su familia la razón que le ha llevado a abandonar por momentos su residencia de Málaga para desplazarse hasta su Sevilla natal con el fin de reunirse con sus cuatro hermanos y con su adorada madre. También están junto a ellos David y Rocío Flores. Así lo publicó este periódico hace tan solo unos días y así lo confirma la siguiente imagen, en la que aparece Olga con Raquel, una de sus hermanas.

Olga Moreno y su hermana Raquel en Sevilla FOTO: Instagram

Ambas, muy cómplices, han disfrutado, junto al resto de familiares, de un bonito atardecer en una terraza de Sevilla. Cabe destacar que los cinco hermanos tienen una gran relación y permanecen unidos en lo bueno y también ante las adversidades. En el caso de Raquel, ha sido el rostro más visible dentro de la familia anónima de Olga y ha ejercido como gran defensora de la familia durante el complicado 2021 que ha vivido el mediático clan.