Hablamos con Olga Moreno: “No estoy ilusionada con ningún hombre”

Desmentido total. Olga Moreno niega tajantemente a LA RAZÓN que “esté ilusionada con ese chico con el que aparezco en la portada de una revista. No suelo hablar de mi vida privada, pero no me gustan las especulaciones. La persona que está conmigo en la foto es un amigo de toda la vida, nos conocemos desde la infancia. No tengo una relación con el que no sea de amistad. Es uno de mis mejores amigos”.

En fin, que todos los que están especulando durante el día de hoy sobre que Olga tiene una nueva ilusión sentimental están pinchando en hueso.

Por eso, la expareja de Antonio David Flores y su amigo todavía se están riendo ante los rumores infundados que les convierten casi en pareja amorosa. Es sacar noticia de donde no la hay.

Lo que sí parece claro es que la malagueña empieza a darse cuenta de que debe adaptarse a su nueva vida y aceptar que su unión con el ex guardia civil tiene que quedar en el baúl de los recuerdos, limitándose a mantener una relación de respeto por el bien de su hija Lola.

Antonio David Flores y Olga Moreno en una imagen de archivo FOTO: KMJ GTRES

Olga ha encontrado en Rocío Flores, la hija de su ex, su mayor apoyo. En las últimas semanas las hemos visto juntas en un viaje de placer en Marruecos y en un fin de semana en Madrid, acudiendo al cumpleaños de una amiga.

Poco a poco, recupera la ilusión, pero es una ilusión de reactivar su vida y salvar los obstáculos. No de recuperar sentimientos perdidos.

Lo que, según alguien cercano a la empresaria, no le gustaría, de momento, es que Antonio David se lleve a la pequeña Lola a la casa que comparte en Madrid con la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, Marta Riesco.