Lourdes Ornelas, ante Camilín: “Necesita ayuda”

Parecía haber visto las orejas al lobo, estaba decidido a abandonar definitivamente sus adicciones, pero la pasada semana el episodio se volvió a repetir. Camilo Blanes apareció en sus redes sociales en un estado lamentable, intentaba vocalizar y apenas se le entendía, balbuceaba frases en inglés con mensajes tan extraños como «Wliberar a todo el mundo del castigo por el bien de todos», o «tengo los conocimientos de los siglos, así que voy a persuadir mi intento».

Su madre, Lourdes Ornelas, y su novia María están desesperadas, la primera nos asegura que «me lleve una desagradable sorpresa al verle así. Me había prometido que iba a llevar una vida normal, que se acabaron los errores del pasado. Estoy muy dolida… Ya no sé qué hacer. Lo más recomendable es que ingresara en un centro de desintoxicación, pero nadie puede obligarle a entrar, si no es por propia voluntad. Ya he dicho en otras ocasiones que, cuando vivíamos en México, y se repetían estas situaciones, conseguía ingresarle, pero en España es distinto que allí…».

Lourdes es una madre coraje, solamente ella sabe lo dura que es su lucha para salvar a su hijo de los malos hábitos. Le cuesta hablar, incluso escucho al otro lado del teléfono un amago de llanto, es una mujer desilusionada por los avatares de la vida de su hijo. Una víctima colateral, pero al mismo tiempo muy directa, de sus desafueros.

Camilo Michel Blanes FOTO: UAT GTRES

«Camilo necesita ayuda de especialistas, él solo no puede salir adelante. Pero prefiero no hablar, estoy sufriendo mucho, le agradezco su interés como amigo, pero es que no estoy contestando a nadie. La situación es muy dura… Mi hijo me dice que va a poder curarse por sí mismo, no entiende que necesita apoyo profesional. Hay días que no se puede controlar y cae de nuevo».

En contra de lo que se ha publicado, su novia María sigue a su lado, luchando codo con codo con Lourdes. Las dos afrontan como pueden lo que se les ha venido encima.

«Confío en que mi hijo recapacite, que entienda que no puede seguir así y que busque esa ayuda profesional. Por su bien y el de todos». Lourdes ha pedido a Camilín que la deje vivir con él, pero siempre encuentra respuestas negativas. Hasta hace un tiempo, en la casa de la localidad madrileña de Torrelodones donde reside el hijo del fallecido Camilo Sesto, también vivía una mujer mexicana, traída desde el país azteca por Ornelas para que se ocupara de las labores de limpieza y la comida, pero el heredero del cantante acabó prescindiendo de sus servicios, y ahora se encuentra solo en el chalet. Todo con el «peligro» que eso supone.

Entre la vida y la muerte

A finales del 2021, Camilo Blanes tuvo que ser ingresado en un hospital madrileño, donde permaneció durante cincuenta y cinco días. El problema fue por un accidente de bicicleta cuando regresaba a su domicilio tras pasar tres días de juerga con unos amigos celebrando su treinta y ocho cumpleaños. Llovía a cántaros y sufrió una neumonía y serios problemas respiratorios. Estuvo entre la vida y la muerte, pero consiguió superar la enfermedad y el 26 de enero recibió el alta. Entonces, hizo la promesa a su progenitora de que se habían acabado los excesos, pero, por lo que se ve, no la ha cumplido.