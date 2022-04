La crónica de Marta Robles: 250 euros en la cuenta del hombre que cobró un millón

Lunes

Nueva ley de tráfico y campaña de sensibilización. Antes de que nos empecemos a quejar, los responsables de la Dirección General de Tráfico, con Pere Navarro a la cabeza, ya nos lo anticipan: NO aumentan las sanciones económicas, pero sí los puntos que nos quitarán si no llevamos el cinturón de seguridad puesto (4), si conducimos utilizando el móvil (6) y si acosamos a otros conductores (6). Nada que decir, a excepción de que deberían explicar bien en que consiste cada uno de los puntos. Por lo demás, aplaudir la campaña de sensibilización, totalmente disuasoria y adaptada a los tiempos, con eso de los algoritmos a los que hay que plantarles batalla respecto a las posibles muertes en carretera, cumpliendo las normas y extremando la precaución. La verdad, es que las campañas de tráfico siempre son impactantes y muy efectivas. Ojalá el resultado de ésta se vea al final de la Semana Santa que comienza y de los próximos días festivos.…

Martes

Vox gobierna por primera vez. Pues sí, lo hará con el Partido Popular, en Castilla León, bajo la presidencia de Fernández Mañueco. Y seguramente no será una hecatombe, como tampoco lo fue que Podemos tuviera que ser aceptado como parte del Gobierno central, pese a los peores vaticinios del propio Pedro Sánchez. VOX es un partido político legal y respaldado por sus votantes, como todos los demás, nos guste más o menos. Y solo si gobiernan quienes los han elegido sabrán si los quieren volver a votar o echar a la calle. El otro día, una concejala del Partido Popular (no diré de dónde) me comentaba en privado que en su alcaldía hubo que pactar con VOX y fue un disparate, pero que al final eso posibilitó que acabaran pactando con el PSOE y dejaran de nuevo a VOX fuera, «moviendo el avispero, que es lo que les gusta».Bueno, veremos. La democracia es prueba-error. Lo importante es que Fernández Mañueco se ha comprometido a que en su Gobierno no haya ningún retroceso en los derechos, incluídos los relativos a la violencia de género y a la violencia machista.

Miércoles

El juez no puede embargar la cuenta de Luis Medina, el hijo de Naty Abascal, porque, aunque hace nada cobró un millón, ¡ tiene solo 250 euros! Pues nada, oye, que le dejen algo, que con eso no le llega ni para pagar la luz y comprar tomates…Este caso, más allá del posible fraude, blanqueo y demás, repatea porque nos hace creer que hay determinados perfiles de la sociedad que están por encima del bien y del mal y, a quienes no les cuesta ganar el dinero (¡¡millones!!), mientras los demás nos matamos.Nos hacen parecer idiotas. Además de muy frágiles ante los caraduras. Por eso este caso ya tiene sentencia popular. Moralmente es más que reprobable. Y si no lo es penalmente, seguiremos pensando que la Justicia no es igual para todos y que los castigos solo son para los pobres.

Luis Medina FOTO: Juan Carlos Hidalgo EFE

Jueves

Violaciones como arma de guerra a mujeres, niños y bebés.El horror siempre puede dar una vuelta de tuerca y multiplicarse. Más si es el horror de los hombres convertidos en alimañas. Y digo «hombres», no en sentido genérico: los varones son más crueles en es perverso escenario de las guerras. Las noticias sobre las violaciones de la de Ucrania me hacen recordar que se descubrió que, en la de los Balcanes, los bosnios reconvirtieron los hoteles de lujo de alrededor de Sarajevo en cárceles sexuales para las bosnias, a las que violaban las veinticuatro horas del día. Los soldados se empeñaban, además, en dejarlas preñadas y en no dejarlas marchar hasta que su embarazo estaba tan avanzado que ya no podían dar marcha atrás sin arriesgar su vida. Entonces, se las devolvían al enemigo. Con la semilla del diablo en su interior. Estigmatizadas para siempre. Castigadas también por los suyos. Ellas y sus hijos, también hijos del odiado enemigo…

Viernes

Vladimir Putin amenaza con armas nucleares en elmar Báltico. Si Finlandia y Suecia entran finalmente en la OTAN. ¿Estamos locos? ¿Queremos llegar a algún acuerdo o hacer saltar el mundo por los aires? Me pregunto qué haría Estados Unidos si México decidiera fabricar bombas atómicas, por ejemplo. El mundo global requiere de un cierto equilibrio. No lo tiene que marcar el sátrapa de Vladimir Putin, naturalmente, pero tampoco Estados Unidos, que está muy lejos del conflicto y que parece azuzarnos a esta guerra, capaz de destruir Europa.Yo sigo sosteniendo que, si al final de esta guerra los rusos consiguen lo que perseguían antes de iniciarla, alguien, además de los rusos, tendrá que responder por los muertos. Y algo tiene que lograr, porque si no, esta guerra no se acabará nunca y ni los que combaten ni el resto de Europa lo soportará.