Las nuevas multas y sanciones de Tráfico que empiezan mañana

La nueva Ley de Tráfico entra en vigor mañana 21 de marzo con disposiciones en las que se endurecen algunos apartados del carnet por puntos como el del uso del móvil o el del cinturón y otros elementos de seguridad. Una de las cuestiones que más polémica ha levantado ha sido la prohibición de rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en carreteras convencionales cuando se realiza un adelantamiento.

La nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial es suficientemente amplia como para que los conductores no sepan exactamente todas las novedades que encierra. Por ello, el portal coches.net ha realizado un resumen sobre cuáles son las principales novedades para así evitar llevarse una multa nueva a casa, tanto si son conductores como usuarios o usuarias de bicicletas o patinetes.

Teléfono móvil

Se quitarán 6 puntos en lugar de los 3 actuales por utilizar o sujetar con la mano dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. La sanción económica se mantiene en 200 euros.

Cinturón de seguridad y sillitas infantiles

Y otros elementos de protección obligatorios, como el casco: aumenta de 3 a 4 los puntos a retraer por no hacer uso, pero, además, se añade, el no usarlos de manera adecuada. La sanción económica se mantiene sin cambios en 200 euros.

Ciclistas y ciclomotores

Será obligatorio cambiar de carril al adelantar a ciclistas o ciclomotores cuando se circule por vías con más de un carril por sentido. En vías de un solo carril, tendrás que mantener la separación mínima lateral de 1,5 metros o perderás 6 puntos (antes eran 4). La multa seguirá siendo de 200 euros. También se prohíbe parar o estacionar en un carril bici o en vías ciclistas. Su incumplimiento se considera una infracción grave.

Arrojar objetos a la vía

Se quitarán 6 puntos en lugar de 4 cuando se arroje algún objeto a la vía o a sus inmediaciones que pueda provocar algún siniestro o incendio. Se considera una infracción grave y conlleva una sanción de 500 euros.

Recuperar puntos

Se unifica en dos años el período que debe pasar sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de puntos. Hasta ahora ese plazo variaba en función de la gravedad de la infracción cometida.

Cursos de conducción segura

Se incentiva la formación adicional porque con la nueva ley se concederán dos puntos al conductor que realice un curso de conducción segura y eficiente. Los requisitos de estos cursos y el procedimiento se regulará en una orden Ministerial.

Menores de edad, alcohol y drogas

La tasa de alcohol en sangre o en aire espirado será cero para conductores menores de edad de cualquier tipo de vehículo (ciclomotores, microcoches -permiso AM-, motos hasta 125 cc (A1), bicicletas y vehículos de movilidad personal, donde se incluyen los patinetes). De igual manera, no podrán circular con presencia de drogas en el organismo.

Alcoholímetro

Será obligatorio para los vehículos de transporte de viajeros por carretera que se matriculen a partir del 6 de julio de 2022. La ley obliga a llevar instalado un interface para que se pueda instalar con posterioridad un dispositivo Alcoholock. A partir de dicha fecha los nuevos coches homologados tendrán que incluir diez sistemas de ayuda a la conducción.

Adelantamientos

Finalmente se prohíbe a turismos y motocicletas rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en carreteras convencionales cuando se realiza un adelantamiento. Este cambio ha generado mucha polémica porque hay muchos detractores por el riesgo añadido que puede suponer.

Detectores radar

Se incluye la prohibición expresa de los detectores e inhibidores de los radares, distinguiendo claramente de los avisadores. Llevarlos en el vehículo -aunque no se usen- supondrá una sanción de 200 euros y la pérdida de 3 puntos.

Además de estos apartados, la nueva Ley de Tráfico incorpora otras muchas novedades como, por ejemplo, establece como infracción grave, con multa de 200 euros, el no respetar las restricciones de circulación cuando se apliquen protocolos ante episodios de contaminación y zonas de bajas emisiones (las ZBE serán obligatorias en municipios con más de 50.000 habitantes a partir de 2023). También se va a castigar el copiar en los exámenes para obtener el carnet de conducir. Tendrá una multa de 500 euros si se utilizan intercomunicadores no autorizados reglamentariamente en las pruebas de obtención o recuperación del permiso o licencias de conducción u otras autorizaciones administrativas para conducir, igualmente se castigará a quien colabore o ayude en el uso de dichos dispositivos. Además, el aspirante no podrá presentarse de nuevo a las pruebas para la obtención del permiso en el plazo de 6 meses. Los ciclistas que incumplan las normas de seguridad leves serán sancionados con una multa de 100 euros. Los usuarios de patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP), deben saber que, a partir de ahora, tienen prohibido circular por autopistas y autovías y que tampoco pueden hacerlo por las aceras o zonas peatonales. Asimismo, no tienen preferencia en pasos de peatones si están subidos al patinete y tienen que llevar casco puesto.