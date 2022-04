Eugenia Osborne y Juan Melgarejo, ¿reconciliación a la vista?

Nueve meses después de su separación, suenan rumores de reconciliación entre Eugenia Osborne y Juan Melgarejo. Y es que según ‘Socialité', hace tan solo unos días ambos habían sido vistos disfrutando intercambiando besos y arrumacos en las playas de Cádiz.

Unos rumores que la propia protagonista ha querido aclarar a Europa Press, desmintiendo esta supuesta reconciliación y asegurando que entre ambos tan solo hay una buena relación de ex pareja: “Es verdad que quedamos para hablar de los niños y de cosas que conciernen a los niños, pero nada. No hay reconciliación. Nos llevamos muy bien, pero ni acaramelados ni nada”.

“Fue una conversación súper normal y cordial. Quedamos, hablamos y yo me fui. Nada más”, aclara. “Hay cariño pero no hay nada más. Reconciliación no hay. Es verdad que esas cosas pueden pasar, pero no es nuestro caso”, insiste Eugenia Osborne a dicho medio, descartando así la posibilidad de que su matrimonio tenga una segunda oportunidad.