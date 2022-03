Eugenia Osborne, estafada: le roban casi 2.000 euros mediante un SMS

Anoche, Eugenia Osborne alertaba a sus fans de Instagram del fraude que estaba sufriendo. A través de varios stories en la red social, la hija de Bertín alertaba que estaba siendo víctima de ‘smishing’, una técnica que consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima con el objetivo de robarle información privada o dinero.

Tal y como relataba la protagonista, había recibido un mensaje de su banco con un link en el que aseguraba que le habían “bloqueado la cuenta”. Tras pinchar en ese enlace, los ciberdelincuentes tuvieron acceso a la cuenta bancaria de Eugenia, desde la cual realizaron dos Bizum a dos destinatarios distintos: uno de 1.000 euros y otro, de 750. Un total de casi 2.000 euros.

Eugenia Osborne, estafada mediante un sms FOTO: Instagram

Una situación ante la cual la psicóloga se vio totalmente impotente, ya que no lograba contactar con su banco para acabar con la pesadilla que estaba viviendo.

Pero afortunadamente, Eugenia Osborne ha reaparecido este mediodía en Instagram para anunciar que ya ha denunciado el fraude sufrido: “He sido torpe, pero hay más gente a la que le puede pasar. He llamado al banco, me han bloqueado todo para evitar que puedan sacar más dinero. Después he ido al banco y he puesto la denuncia en la policía. He vuelto al banco de nuevo, me han tramitado todo y me devolverán el dinero”.

“No pinchéis en ningún link, no os fieis de los SMS que os llegan aunque ponga que es del banco porque los bancos no envían estos links, y si lo recibís, comprobad la identidad”, alerta Osborne a sus seguidores. “El problema es que me mandaron un código y al ponerlo les dio acceso a recibir todos mis códigos de seguridad para hacer los Bizums que se han hecho”, relata.