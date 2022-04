Adriana Abenia la lía en redes sociales tras reflexionar sobre la obesidad

Este domingo, la presentadora publicó un stories en el que reflexionaba sobre la obesidad e invitaba a sus seguidores a opinar abiertamente sobre ello. Concretamente, Adriana Abenia escribió en Instagram junto a una foto publicitaria de una conocida marca deportiva: “Me gustaría saber vuestra opinión. Hoy buscaba un bañador con protección solar”, comienza.

“Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita tenga una S o una XL. Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso”, continua.

“Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Seamos honestos, la obesidad acarrea problemas como diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hipertensión... Por supuesto que las personas que sufren esta enfermedad tienen derecho a vestirse, pero no sirva como ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos”. Unas polémicas palabras que han convertido a la presentadora en Trending Topic en redes sociales.

Entre las numerosas respuestas que ha recibido Abenia, se encuentra la de Tania Llasera, que ha querido compartir también en redes sociales su opinión al respecto: “Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal. Por fin la diversidad que vemos en las calles, llega a la publicidad... ¿y ahora resulta que es ‘apología de la obesidad’? Te lo digo con amor: ‘demagogia barata’ es estigmatizar el peso como poco saludable, poco atractivo, poco apetecible de ver... con el tan manido ‘te lo digo por tu bien’ como escudo”.

Una respuesta que la propia Adriana Abenia ha respondido: “Fomentar la extrema delgadez o la obesidad a través de la publicidad me parece muy peligroso. Sé que defender los kilos de más es parte de tu esencia en redes y lo respeto. Pero no es sana ninguna de las dos posturas, pregúntale a un médico a ver qué opina. Con cariño”.