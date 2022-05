José Fernando celebra con pena el día más importante de su vida

Corría el año 2017 cuando José Fernando, el hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado, ingresó en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos para tratar sus problemas de salud mental. Desde entonces, el joven ha permanecido ingresado en la clínica y solo ha salido en ocasiones muy especiales, como el bautizo de su hija María del Rocío, fruto de su tormentosa relación con Michu; o el reciente cumpleaños de su hermana Gloria Camila. De momento, no se conoce la fecha en la que podrá recibir el alta, aunque el año pasado se comentó que podría ser más pronto que tarde.

Hoy, José Fernando celebra con cierta pena uno de los días más importantes de su vida, si no el que más. Su hija María del Rocío alcanza hoy los 5 años y su madre, Michu, ha organizado una divertida fiesta para conmemorar esta fecha tan especial. Los amigos y algunos seres queridos de la pequeña no faltaron al evento, pero se echaba de menos la presencia de su padre. Aunque el colombiano recibió un permiso especial para salir del centro de Ciempozuelos para el cumpleaños de su hermana Gloria Camila, parece que no ha tenido la misma suerte en el aniversario de su primogénita.

José Fernando, Michu y su hija María del Rocío FOTO: Michu Instagram

De todas las fotografías que ha compartido Michu en sus redes sociales, no hay rastro de José Fernando en la divertida fiesta que se celebró en honor a su hija. La última vez que pudo reunirse con ella fue, precisamente, en el cumpleaños de Gloria Camila, al que no faltó la pequeña. Para él, María del Rocío es la persona más importante del mundo y no lleva del todo bien no poder estar junto a ella en el quinto aniversario de su nacimiento.

La que tampoco parece haber estado presente en el cumpleaños de su sobrina es Gloria Camila. Aunque se encuentran a pocos kilómetros de distancia -la colombiana está celebrando la Feria de Abril en Sevilla-, ha preferido no acudir a la fiesta organizada por Michu, seguramente por las tensiones que todavía hay entre ellas. No es ningún secreto que las cuñadas no se llevan muy bien, y recientemente se dedicaron mutuos ataques públicos que pusieron de manifiesto sus diferencias.

Se desconoce si la familia de Ortega Cano organizará otro evento próximamente para festejar por su parte el cumpleaños de la más pequeña del clan, y quién sabe si, en esa posible fiesta, estará presente José Fernando.