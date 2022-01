Gloria Camila, harta de los insultos de su excuñada Michu: “Va a salir malparada”

Michu, exnovia de José Fernando Ortega Mohedano, demuestra su desprecio hacia Gloria Camila, hermana del padre de su hija. Que no se pueden ni ver no es algo nuevo. La guerra entre las dos parece no tener fin.

Ahora, la que mueve ficha en un ataque directo y desafortunado es Michu, que en un mensaje desafortunado publicado en sus redes sociales define a la tía de su hija como una persona “clasista, dominante y payasa”.

La hija de Ortega, según nos cuenta una de sus amigas, “está harta de los insultos de esa chica, es una resentida, no tiene oficio ni beneficio y lo peor que puede hacer es enfrentarse a la familia de José Fernando. Va a salir malparada. A Gloria le da mucha pena la situación, porque hay una niña pequeña por medio, su sobrina María del Rocío, que tiene tan solo cuatro años”.

José Fernando, Michu y su hija María del Rocío FOTO: Michu Instagram

La familia del torero, en este caso su esposa, Ana María Aldón, y su hija Gloria, desmintieron públicamente el anuncio de Michu de que Josefer y ella tenían previsto casarse en cuanto él sea dado de alta en el centro de desintoxicación de Ciempozuelos, en el que lleva ingresado desde hace casi cuatro años por sus adicciones.

A raíz de ese enfrentamiento, desde el entorno de Ortega llegaba el anuncio de que la relación sentimental de Michu y Josefer había llegado a su fin, pero ella siguió insistiendo en que el noviazgo seguía su curso sin problemas.

La situación, a decir de una fuente cercana a Michu, es que el contacto con Josefer sigue, por el bien de la hija de ambos. Aunque el amor ha quedado reducido a una amistad.