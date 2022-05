La crónica de Marta Robles: Y Sánchez les dio la cabeza de la directora del CNI a los independentistas catalanes…

Lunes

El desfile del Día de la Victoria nos ha dejado boquiabiertos. Hay que reconocer, que cuantas menos libertades tiene un país, más espectaculares son sus paradas militares. China, Corea, Rusia… ofrecen inigualables coreografías en torno al operativo belicista. Hay a quien le gusta. A mí me inquieta. Siempre. No solo ahora que Rusia tiene al mundo en vilo. Pero en «la fecha más sagrada para los rusos», como la califica el presidente Vladimir Putin, no parece haber nada que celebrar. Rusia está en guerra y el mundo apoya a Ucrania, por mucho que Putin siga justificando su invasión en la seguridad del Donbás, a quien insiste en defender del mismo nazismo que Zelenski le atribuye a él… ¿Quién está ganando esta guerra? La estamos perdiendo todos.

Martes

La destitución de la directora del CNI(que no le parece suficiente ni a Podemos ni a los independentistas catalanes) nos ha dejado a muchos sin palabras. Rufián y compañía hablan de «espiar por las ideas políticas». No hombre, no. Una cosa son las ideas y otra los actos contra el Estado. Si uno se salta las leyes, celebra un referéndum ilegal, moviliza a la violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece contactos sospechosos en el extranjero (por ejemplo, con Rusia) etc. No es que esté siendo espiado por «sus ideas», sino por sus obras (más bien por su actividad delictiva…) Un espionaje, por cierto, con aval judicial. La destitución de Esteban no le ha parecido oportuna ni al PNV, pero, oye, si los independentistas catalanes le piden una cabeza, pues Sánchez se la da, que de eso dependen sus apoyos…Pues cuidadín, presidente, que ya han dicho que con este cese no les basta. Y ya se ha visto que Robles está dispuesta a tragar, pero que no piensa dimitir…

Miércoles

¿Reglas por bajas dolorosas? No me da el espacio para discutir todos los pormenores de la nueva ley de Igualdad. Podría hablar, por ejemplo, de la contradicción de que una menor pueda abortar sin tener que informar (si se lo dice a sus padres, como es lógico, sigue decidiendo ella, pero acompañada; ellos no se lo pueden prohibir)…, aunque no tenga capacidad legal para conducir, tomarse un cubata , elegir a Montero o mandarla a su casa; o de que a la ministra le preocupe más meter en la cárcel a los padres por gestación subrogada que abolir la trata y ponérselo un poquito más difícil a los proxenetas que explotan a la víctimas en los cientos de burdeles españoles y a los puteros, que son sus cómplices necesarios… Así que me voy a centrar en lo de las bajas por reglas dolorosas. ¿De verdad señora Montero le va a usted a enseñar a los médicos a dar una baja? No sé a qué profesionales de la medicina conoce, pero yo le aseguro que los de nuestro país son capaces de determinar cuándo un dolor (sea de ovarios, de migraña o de tobillo) es tan incapacitante como para provocar una baja laboral. El dolor de la regla suele ser llevadero con un analgésico; si no, hay que investigar posibles patologías añadidas. Pero, aún así, si se vuelve insoportable, pues se le cuenta al médico, que no odia a las mujeres y no prefiere darle la baja a una persona a la que le duele la cabeza o el pie, que a una que tiene dolor de regla…

Máximo Huerta FOTO: Kiko Hurtado

Jueves

Finlandia quiere unirse a la Otan...O lo que es lo mismo, que si Rusia no quería caldo, que tome dos tazas. O igual tres, porque ahí anda Suecia haciendo los mismos malabares. Se acabó la estrategia de equilibrio. Hombre, cualquier país debería poder decidir lo que le diera la gana, aunque el de al lado, por poderoso que fuera, opinase lo contrario. Pero, claro, en la memoria está cuál fue la reacción de EEUU ante los misiles cubanos… ¿Cuál creen que sería en un caso parecido, por ejemplo, en México? Las grandes potencias se lo suelen guisar y comer todo entre ellas. En el caso de Rusia y Ucrania se ha roto el pacto tácito y las cosas están como están… Habrá que ver cuál es la reacción de Rusia frente a este movimiento de Finlandia, que el Kremlin considera una amenaza… De momento ya ha dicho que, de producirse esa entrada en la OTAN, se verá obligada a tomar medidas de respuesta técnico-militares. La misma advertencia que le hizo a Ucrania…

Viernes

El periodista y exministro Máximo Huerta se alza con el Fernando Lara, uno de los más prestigiosos premios literarios, que servidora tiene en su poder, y que celebro poder compartir con este gran escritor y su «Adiós pequeño».