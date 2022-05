La crónica de Marta Robles: entre el CNI y Pegasus: yo espío, tú espías, nosotros espiamos

Lunes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa también fueron espiados con Pegasus. ¿Cuándo? Pues en 2021. ¿Y por qué lo dicen hoy, que es 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, en plena celebración de los populares en la Puerta del Sol? Nadie lo sabe. Los populares se mosquean. Pero no solo ellos. Los independentistas no se lo creen… Desde Moncloa insisten y anuncian una denuncia en la Audiencia Nacional, pero, ¿contra quién? ¿Quién les ha espiado? ¿El CNI? ¿Se van a denunciar a ellos mismos? ¿Y por qué no lo han hecho antes? Todo son preguntas sin respuesta. Mientras, los socios de Gobierno del PSOE, los de Podemos, ayudando siempre, piden responsabilidades y, por si acaso, que dimita la ministra Robles. Y ella, magistrada, por cierto, defiende al CNI. En fin, veremos en qué queda todo y si, como señalan algunos, el espionaje se produjo al tiempo que la crisis diplomática con Marruecos tras la acogida del líder del Frente Polisario y la concesión de los indultos a los líderes independentistas… ¿Podrían ser los marroquíes los espías? Podrían ¿Pero también de los independentistas? No, al avanzar la semana se descubre que a ellos los espió el CNI, bajo mandato judicial. Lo que tenía que hacer, vamos. Que encima de que todo estaba patas arriba, había que indagar qué pintaban los rusos en su caso. Legalidad absoluta, señores de Podemos e independentistas. ¿Qué dice a eso Sánchez? Pues que eso es cosa del CNI, que él ni idea… Pere Aragonés le llama al orden. Y él va, claro. ¿Y el terrorismo yihadista? Eso ya lo pensaremos mañana…

Martes

El Supremo de Estados Unidos se dispone a anular la legalización del aborto. La filtración del borrador de una opinión mayoritaria del Tribunal Supremo de EEUU, firmada por un juez conservador, que considera la famosa sentencia Roe contra Wade «atrozmente errónea desde el primer momento», tiene a los norteamericanos en vilo, y al resto del mundo también, al ver el avance de las políticas conservadoras. Tal sentencia, de 1973, reconoció que el acceso de las mujeres al aborto es un derecho constitucional de la mujer, pero ahora la mayoría conservadora del Supremo (cinco jueces frente a tres) dice que «el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación». ¿Qué puede pasar ahora? Pues que cada uno de los estados de los Estados Unidos vuelva a ser quien decida si prohíbe o no el aborto. Y, si eso sucede, lo más seguro es que lo ilegalicen en unos 24 estados o incluso en 26. Así las cosas, la amenaza es que vuelvan los abortos clandestinos, que ponen en riesgo la salud de las mujeres que no quieren concebir. Porque prohibirlos, no reduce la interrupción de los embarazos: las mujeres no abortan por deporte, sino por necesidad.

Santi Mina FOTO: Carlos Barba EFE

Miércoles

Santi Mina, condenado por abuso sexual. El «jugar» (fuera de los campos de fútbol) se va a acabar. O al menos, los futbolistas se lo pensarán mucho más, antes de lo que consideran «jugar» y es abusar sexualmente. La condena al futbolista del RC Celta a cuatro años de prisión, por abusar sexualmente de una mujer, en junio de 2017, en el municipio almeriense de Mojácar, se suma a algunas otras anteriores. Y es de cuatro años. O sea, que implica cárcel… Si alguien pensaba que los futbolistas, por serlo, serían tratados de manera distinta a otros abusadores, ya pueden abandonar la idea.

Jueves

Lo del Real Madrid no es fútbol, es un milagro. Me voy a dar el gustazo de contar que el partido del Madrid de Ancelotti contra el Manchester City de Guardiola ha sido lo más impresionante que se ha visto en el fútbol en mucho tiempo. Aunque le pese a Guardiola y a su equipo, y hasta a los comentaristas catalanes que cantaron los goles de Rodrygo y de Benzema en voz baja, y anunciaron con pesar que el Madrid iría a París. Hombre, un poquito de por favor, ¿no? Esos dos goles de Rodrygo en los minutos 90 y 91 fueron el milagro que forzó la prórroga, donde el penalti de Benzema eliminó al City de Guardiola y se quedó no solo con la alegría y la gloria del Bernabéu, sino con la recompensa de poder jugar la final Champions. ¿Suerte? Eso solo lo dicen los que tienen mal perder. Mal pedre, se dice en catalán.

Viernes

La noticia es de ayer, pero hoy sigo sin poder pensar en otra cosa. ¿Un fisioterapeuta agrede sexualmente a una niña de 2 años con parálisis cerebral? ¿Los padres tienen que echar la puerta abajo cuando ven al trabajador del centro municipal de Torrent, con los pantalones bajados y a la niña parcialmente desnuda y llorando? Pero, ¿qué clase de monstruos habitan nuestro mundo? Y, ¿de verdad si alguien hace esto tiene rehabilitación?