La crónica de Marta Robles: espionaje, extrema derecha, ¡y las malas las son suegras!

Lunes

Macron repite como Presidente de Francia, sí, pero la extrema derecha de Marie Lepen (tiene algo en la cara esa mujer que me provoca pánico, no sé por qué) supera el 40 por ciento de los votos. Dicen que esta es la victoria más agria del ya de nuevo presidente francés y la derrota más dulce de su contrincante directa. La pregunta es ¿qué pasa en Europa para que la extrema derecha sume cada vez más votos? ¿A qué se debe esta radicalización hacia la que avanzamos?

Martes

El panorama político español revolucionado por el asunto del presunto espionaje del CNI. Pero, vamos a ver ¿el Centro Nacional de Inteligencia no tiene, entre sus atribuciones, las de espiar a quienes pongan en riesgo al país? Tendrá que hacerse con garantías y bajo control judicial, pero si no es esa su función, que nos lo expliquen. YO me fío más de lo que diga la ministra Robles, que no de los independentistas catalanes. Y es que, si se intervino el teléfono de 18 líderes de Tsunami Democràtic, que era la plataforma que encabezaba las movilizaciones contra las sentencias del 1-O, entiendo que sería para garantizar la seguridad del país, ¿no? En fin, que, a río revuelto, ganancia de independentistas, porque todo esto acaba con la elección en el Congreso de los Diputados que podrán acceder a los secretos oficiales. Y entre ellos están miembros de ERC, Bildu, Junts y la CUP; así que los independentistas recibirán información sobre el uso de fondos reservados y podrán controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué cómo puede ser? Pues oye, porque la presidenta del Congreso ha cambiado la norma para sortear el veto de PP, Vox y Cs y que los independentistas (que son muy pocos e independentistas, es decir, anteponen lo suyo a lo del resto del país como poco…) controlen los secretos de Estado y ya puestos, supongo yo, que hagan lo que les da la gana con los fondos reservados. Cualquier cosa con tal de tenerlos contentos, ¿no, presidente Sánchez? Si cuando usted deje de ser presidente de España sigue siendo España, será un milagro.

Miércoles

El papa Francisco suelta una gracia muy machista y muy fuera de lugar sobre las suegras: «Decimos que la suegra, cuanto más lejos esté, mejor. Pero no, es madre, es una anciana. Una de las cosas más bonitas para una mujer es tener nietos. Cuando los hijos tienen niños, ella vuelve a vivir».¿Las suegras son ancianas? ¿Cuándo una mujer tiene nietos vuelve a vivir? ¿Y los suegros? ¿Son ancianos? ¿Cuando un hombre tiene nietos vuelve a vivir? ¿O eso es solo para las mujeres? «No sois el diablo, pero tened cuidado con vuestras lenguas», ha añadido hablando directamente a las suegras. ¿Y los suegros qué tienen que hacer con las suyas? Pero ¿de qué va este rollito de suegras y nueras? Es un mensaje antiguo y absurdo. No por ser suegra (ni suegro) se es «anciana», ni se tiene «lengua de diablo». Y eso de «siempre se dice que son malas. Pero son la madre de tu marido y/o de tu mujer”»,que también le ha dicho el papa Francisco, esta vez a las nueras, es igual de ofensivo… Me enerva esta actitud displicente con las mujeres por parte del máximo representante de la Iglesia. Querido papa Francisco, que sepa que ahora ya no se dicen esas cosas… Y que hay suegros/as buenos/as y malos/as… Igual que nueras y yernos. Que estamos en el siglo XXI

Margarita Robles FOTO: J.J.Guillén EFE

Jueves

Como el gobierno tiene a algunos de sus socios enfadados con el asunto del espionaje y le reclaman sangre (ERC y ,hasta sus socios de gobierno, Podemos, le piden la dimisión de la ministra Margarita Robles), han tenido que salvar su decreto anticrisis (ese plan para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania) gracias a Bildu. Lo necesitaba ante el rechazo de ERC y la oposición del PP, aunque hay que decir que los populares habían dejado la puerta abierta para facilitar la posible aprobación, pero Sánchez rechazó todas sus propuestas y, claro, votaron en contra. ¿Qué cuánto cuesta ese apoyo de Bildu? Ah, eso lo saben solo Pedro Sánchez Sánchez y Otegui

Viernes

Leo en «La Vanguardia» una entrevista a Katerina Sujomlínova, concejal del ayuntamiento refugiada de guerra en Polonia, que relata los horrores de la ciudad de Mariupool: «es cien veces peor que Bucha». Violaciones, hambre, sed, personas hacinadas que tiene que hacer sus necesidades en las habitaciones que comparten con otras personas, cadáveres abandonados a cientos por todas las calles y que recogen para quemar o llevar a fosas comunes los rusos…Katerina Sujomlínova pide ayuda y más sanciones a Rusia, más armas… Y Vladimir Putin le responde a ella y al mundo entero: «Si Rusia se ve amenazada responderá con medios que sus oponentes aún no tienen.»