Leticia Sabater se defiende de quienes la acusan de plagio en su última canción

Gente

Viral

Año tras año, Leticia Sabater ha sido la encargada de divertirnos con sus villancicos navideños. ‘Trínchame el pavo’ o ‘El polvorrón’, fueron algunos de los más sonados; y como no podía ser de otra manera, esta vez sus seguidores no esperaban menos. Pero la presentadora ha sorprendido a sus fans con una inesperada canción, ‘Mi vida es mía (La mari)’, que rápidamente se ha convertido en viral convirtiéndose en Trending Topic.

Se trata de una una fusión entre varios estilos como el electro, house y dembow, “que esta muy de moda actualmente, perfecto para bailar estas navidades y todo el año”, como asegura la propia artista. Pero que ha causado un gran revuelo, no solo por su videoclip -”menos sensual, pero el más original de todos”, dice Leticia Sabater- sino también por su melodía, que recuerda a la canción ‘Pepas’ de Farruko mezclada con la de ‘Seven Nation Army’ de The White Stripes.

Un símil que está causando un gran dolor de cabeza a Sabater, y es que sus seguidores no paran de acusarla en redes sociales de un supuesto plagio. Es por ello que la protagonista de la polémica ha querido defenderse y asegura que no es un plagio sino que “es lo que se lleva y esta de moda este concepto musical actualmente”: “No es plagio de ninguno. Para que sea plagio debe tener 16 notas iguales seguidas y aquí solo hay 8 notas seguidas parecidas a las 8 primeras notas del principio de la canción Pepas’, el resto nada que ver. Por lo que no es plagio”, asegura en una nota de prensa.

Pero pese a la polémica, la presentadora se muestra orgullosa de su nuevo lanzamiento y se atreve a decir que “va a ser uno de los temazos míos preferidos por el publico viendo la buena acogida que ha tenido”. Y para aquellos que esperaban un villancico, como cada año por estas fechas, Leticia Sabater anuncia que el año que viene sí que habrá una nueva canción navideña.