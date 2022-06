Las Campos y su guerra de los 100 años: Carmen Borrego y Terelu, de nuevo enfrentadas

Cada pocos meses, la tensión vuelve a imponerse en la relación entre las hermanas Campos. Como si fuera un ciclo natural, igual que el que marca las estaciones del año, la guerra familiar se abre de nuevo de forma más o menos agresiva. El enfrentamiento de esta ocasión no tiene nada que ver con el anterior, que incluso llegó a cuestionar la reunión de la familia en una fecha tan importante como la Nochebuena. Ahora las rencillas de Carmen Borrego y Terelu se antojan algo más laxas, pero ahí están.

El problema parece estar en la buena sintonía que, según Terelu Campos, muestra con Pipi Estrada, el ex de su hermana que tantos quebraderos de cabeza le ocasionó en el pasado. Conviene recordar que incluso acabaron en los tribunales y la Justicia condenó al tertuliano, aunque este nunca asumió el fallo del magistrado. Lo cierto es que la hija pequeña de María Teresa Campos ha lanzado desde ‘Sálvame’ varios ataques contra el que fuera su cuñado, pero para su hermana no parecen suficientes.

Pipi Estrada FOTO: @DeluxeSabado

“No me interesa si tienen o no buen rollo. Yo no le he pedido explicaciones. Si estar así con Pipi es lo que le nace, pues que no le hagan hacer lo contrario”, sentenció una molesta Terelu Campos, aunque poco después puntualizó, en una clara indirecta hacia su hermana: “Mi premisa en la vida es: ‘no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, y es la que intento mantener al máximo posible. Yo, esa premisa intento inculcársela a mi hija, que es a la que tengo el compromiso de educar, aunque ya va sola”.

‘Con Pipi, tonterías las justas’, parece exigir Terelu Campos a Carmen Borrego. No es para menos. Cuentan que el nuevo colaborador de ‘Sálvame’ no se lo hizo pasar nada bien en el pasado, y aunque la hija mayor de María Teresa Campos estaba dispuesta a olvidar esa parte de su vida, ahora pretender hacerle frente de nuevo para ir a por todas. “Tú eres el que decide volver a la carga. Ahora la que no para soy yo y la que va a cobrar todo el dinero soy yo. Fíjate si soy imbécil y buena persona que lo había dejado estar para no ensuciar ni intoxicar mi vida, lo juro”, advirtió la otrora presentadora.