Por qué Pipi Estrada ha vuelto a ‘Sálvame’ tras diez años sin pisar Telecinco

Ha pasado una semana desde que un decidido Pipi Estrada se sentase en el plató de la versión diaria de ‘Sálvame’ con el fin de unirse al equipo para celebrar el decimotercer aniversario del programa. La cara de sorpresa de los colaboradores y la reacción del público fue digna de analizar. Nadie se esperaba ver al periodista de invitado después de todos los problemas que este ha tenido con la cadena.

Pero lo cierto es que ha habido un perdón mutuo entre cadena y el propio Pipi, y parece que después de una década, ambos han decidido empezar de cero. Su regreso ha dejado grandes titulares y momentos en cuestión de días. Desde la relación esporádica que este habría mantenido con Lydia Lozano, pasando por sus reproches hacia Rafa Mora, y terminando por su relación pasada con Terelu Campos, algo que sigue coleando veinte años después de que finalizase dicho romance.

Pipi Estrada ha venido para quedarse #yoveosalvame pic.twitter.com/K5spmSok7q — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 27, 2022

Lo cierto es que la hija de María Teresa Campos no se ha tomado nada bien la presencia del que ahora podría ser su compañero, algo que le ha hecho revivir su pasado más amargo. Sin embargo, y lejos de querer entrar en polémicas, Terelu ha decidido no entrar al juego y ha preferido guardar silencio: “El mejor favor que yo le puedo hacer es guardar silencio y no decir nada”, declaró hace unos días en ‘Sálvame’.

Pipi Estrada lasexta.com

Pipi Estrada se ha tomado esta oportunidad como una manera ‘fácil’ de seguir facturando y de generar ingresos. Él conoce perfectamente el negocio de la televisión desde hace años, tanto es así, que incluso ha animado a su ex, Miriam Sánchez, a que también se incorpore al programa de las tardes de Telecinco, siendo totalmente conocedor del interés del espectador por ver de nuevo unida a la que un día fuese una de las parejas más aplaudidas del universo Telecinco.