Los últimos días de Kasia de Qatar: murió sola junto a su perro de 1.500 euros y rodeada de cajas vacías de ansiolíticos

Era la crónica de una muerte ya anunciada. La aristócrata Kasia de Qatar, exmujer de Sheik Tamin Bin Hamad Al Thani, tío del emir de Qatar, fue hallada muerta en su casa de Marbella el pasado domingo al dar la alerta su hija Yasmina, a la Policía desde París, tras comprobar que su madre, no le cogía el teléfono. A los pocos minutos de esta llamada al 112, se personaba, un destacamento de Policía nacional y bomberos en la residencia de Playas del Duque, un complejo de lujo en el complejo deportivo Puerto Banús, de Nueva Andalucía, donde Kasia Galliano residía en un ático del Edificio Málaga. Allí al abrir la puerta del inmueble los agentes, encontraron el cuerpo sin vida de la jequesa en su dormitorio. Como único testigo, su diminuto Joni, un pequeño perrito de raza porimania, muy de moda en el mercado, cuestan 1.500 euros, que no paraba de ladrar ya que estaba hambriento y llevaba algunos días sin comer. En el mismo habitáculo, se localizaron «varios blisters vacíos de ansiolíticos», según ha sabido La RAZÓN de fuentes policiales.

Kasia Gallanio en una imagen de redes sociales FOTO: Instagram

Según la investigación que se instruye en este caso, en ese mismo momento la Policía no detecto ningún signo de que se hubiera forzado la entrada a la vivienda y en la autopsia, se ha descartado cualquier signo externo de violencia. Los investigadores han recogido distintas muestras toxicológicas para aclarar si hubo algún tipo de consumo de los fármacos que pudiera haber provocado la muerte. Dichas muestras se analizan ahora en el Instituto de Toxicología de Sevilla y conocer los resultados tardará meses por los atascos que hay en estas dependencias por lo que Kasia no podrá ser enterrada como es el deseo de sus familiares. Aunque muchos de los que rodeaban a la Jequesa no podía imaginarse este final, LA RAZÓN, ha podido saber en exclusiva, que en el 2016 varios familiares de la aristócrata formalizaron una denuncia en la comisaría de Marbella por desaparición. En la misma se detallaba «que era importante encontrarla porque estaba en tratamiento médico».

Su peluquero y su asistenta

¿Qué hizo Kasia los días antes a que la encontraran sin vida? Esas es la pregunta del millón que muchos se hacen. LA RAZÓN ha hablado con su entorno, que coincide en afirmar en todos los casos, que «aunque ella estaba triste por la perdida de la custodia de sus hijas, no detectaron nada extraño en su comportamiento en los últimos días. Nada hacia presagiar un intento de suicidio». Sin ir más lejos, su estilista, Ivan, del equipo del Instituto de Belleza de Lorena Morlote, del que la jequesa era clienta habitual, nos explica que «una semana antes había estado en el salón para colocarse las extensiones y no notamos nada raro. Incluso Kasia se puso el tratamiento de bótox capilar que ella usaba para alisar su cabello».

Fachada de la Urbanización Playas del Duque en Puerto Banús, Marbella (Málaga), donde el domingo pasado encontraron muerta en su domicilio a la exprincesa de Catar Kasia Gallanio FOTO: Carlos Diaz Martin EFE

Otra de las personas con la que hemos hablado es con Teodora, la asistenta que trabajaba en la casa de Kasia Al Tani. La mujer, muy afectada, nos cuenta que en la ultima semana vio a la señora triste: «Era raro, porque yo le escribía siempre para poder entrar en la casa. Le escribí el jueves, pero el viernes ella no contestó. Era la primera vez en años que pasaba. Luego la Policía me llamó el domingo para ver si me podía quedar con Joni», nos cuenta con el perrito en brazos. «Él es el único que le acompañó en esos tristes momentos. Los bomberos de Marbella me dijeron que no sabían que hacer con su mascota, así que me lo he quedado yo hasta ver si sus hijas se lo llevan a París o a ver qué hacen con el animalito. Es muy raro que ella no me dejara a Joni previamente. Lo quería muchísimo», asegura.

Dos pérdidas recientes

Kasia Gallanio no solo había perdido a sus hijas, hace poco un íntimo amigo había muerto de cáncer, pero aún así todos los que la conocían en Marbella hablan del positivismo que irradiaba. Galliano fue la tercera esposa de Abdelaziz ben Khalifa Bin Hamad Al-Thani, al que conoció cuando tenía 19 años y con quien contrajo matrimonio en 2004. Sería en 2012 cuando se separan y empieza todo un calvario de sufrimientos. Una lucha judicial para intentar sacar a sus hijas de la residencia parisina paterna, de 5.000 metros cuadrados en la Avenida Montaigne, donde un juez de la corte francesa, dijo que deberían vivir sus hijas tras perder en mayo de este año la jequesa la custodia. Ella en un documental, que grabó en una lujosa villa de La Zagaleta, la urbanización más cara de Europa, ya alertó que ella y sus hijas vivían «en una jaula de oro». Y explico, que el poder de la inmunidad diplomática de su ex marido no le debía permitir hacer tantas cosas que no se deben. «Él sigue controlándome a través de nuestras hijas lo cual no me parece muy adecuado», explicaba.

Amigos de marbella

Una de las personas mas afectadas por su muerte es Carmen Lomana: «Ella siempre estaba conmigo en Marbella, no se perdía mis cumpleaños y no me explico qué le ha podido pasar por su cabeza. Estaba triste». Otro de sus amigos habituales era Francisco de Borbón. Era habitual de las distintas galas solidarias que organizaban en la ciudad.