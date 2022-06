Carmen Lomana recuerda a la exprincersa Kasia Gallanio: “Era una mujer discreta, cariñosa y elegantísima”

Kasia Gallanio, exprincesa de Qatar, fue hallada muerta el pasado domingo en su domicilio de Marbella, en Málaga. La expareja del jeque Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, tío del emir catarí, tenía 46 años cuando han encontrado su cuerpo sin vida en su cama y sin signos de violencia. Aún no se ha podido proceder aún a la autopsia y la investigación sigue abierta, aunque una de las hipótesis sobre las que se trabaja es que su muerte se habría podido producir por la ingesta de alguna sustancia.

Una de sus mejores amigas en Marbella, Carmen Lomana recuerda cómo la conoció. “Conocí a Kasia hace muchos años en Marbella Ella cuando llegó allí era una mujer espectacular y lo fue siempre. Vino como una princesa catarí, estaba con sus dos hijas gemelas. Ella venía siempre a mi cumpleaños. Es más, el perfume que uso yo me lo regaló ella, que me gustó tanto que ya me lo quedé. Me lo trajo de Doha, que aquí en España no se vendía. Era una mujer tremendamente cariñosa, divertida, discreta, muy generosa con sus amigos increíble”.

Además, Lomana asegura que la princesa, que era de origen polaco, sufrió mucho por sus hijas. “Era un ser extraordinario. Se separó de su marido, el jeque Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, y le ha hecho la vida imposible para quitarle a sus tres hijas. Ganó el marido el juicio en París, algo normal siendo príncipe catarí y primo hermano del emir y se quedó con la custodia de sus hijas”.