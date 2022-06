Nuria Tomás, exnovia de Piqué, prepara docuserie

“Historias hay miles y esta es la mía. Os abro las puertas de mi casa, mi familia, mi día a día y de todo lo que me ha llevado a sentirme como me siento hoy, en mi mejor momento”, comienza Nuria Tomás, exnovia de Gerard Piqué, en el vídeo promocional de su próxima docuserie.

“Si tuviera que ponerle etiquetas a quién soy o a lo que hago, imagino que serían estas. Aunque son las ganas de compartir aprendizajes, experiencias buenas y no tan buenas, y una filosofía de vida que me ha costado mucho trabajo personal, lo que me ha llevado a grabar este documental. Si mi historia le sirve de inspiración o apoyo a alguien para lo que sea que quiera cambiar en su vida, habrá valido mucho la pena”, añade la hija de Enrique Tomás.

La ruptura de Shakira y Piqué sigue compando la actualidad de la prensa del corazón desde que el pasado sábado la pareja anunciara en un escueto comunicado su separación. Hoy, una persona muy relacionada con el blaugrana vuelve a ser noticia por su nuevo proyecto profesional. Se trata de Nuria Tomás, empresaria y exnovia del futbolista antes de que éste iniciara su relación con la cantante barranquillera.

La joven, hija del empresario jamonero Enrique Tomás, acaba de lanzar una docuserie sobre su vida, tal y como ha anunciado en su perfil de Instagram. Allí hay un enlace al trabajo, que se puede ver a través de internet. En el trailer, Tomás adelanta que ha tenido dos puntos de inflexión en su vida. Y uno tendría mucho que ver con Piqué. “A los 21 años algo cambió mi vida. Parte de mi inocencia se quedó ahí y empecé a ser otra. Apareció un amigo y nos convertimos en pareja”, relata.

Tomás, que en los últimos años se ha curtido como empresaria en Eggsoeggso y en la agencia Apolo X, está actualmente casada y embarazada de su segundo hijo con Agus Puig Gibernau. En el año 2015 mantuvo una breve relación sentimental con el piloto de motociclismo Jorge Lorenzo.