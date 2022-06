Suzy Cortez, la modelo brasileña a la que Piqué enviaba mensajes comprometidos

“Shakira no se lo merecía” afirma, en “El diario de NY”, Suzy Cortez, la modelo brasileña que afirma haber recibido mensajes comprometidos de Gerard Piqué entre 2016 y 2018. «Él era el que me enviaba mensajes muy directos. Los únicos jugadores que han estado en el Barcelona y que nunca me han escrito han sido Messi y Coutinho», añade.

«Cuando regresé a Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa y cuánto medía mi trasero, y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, continúa la joven de 32 años que realiza en sus redes contenido para adultos. «Me envió fotos que no abrí, pero pude ver que eran desnudo. Fue muy irrespetuoso conmigo», señala la modelo sobre su relación con el futbolista.

«Yo era amiga del expresidente del Barcelona Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje», explica en el citado medio. La portada de Playboy revela además que ha guardado silencio todo este tipo porque “no quería romper una familia”. Pero ahora que la pareja ha anunciado su separación quiere aclarar cómo le conoció. «Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí», asegura.

Además, el futbolista le habría ofrecido a la modelo pagarle un viaje a Europa, pero ella lo rechazó y él se volvió más insistente. “Yo estaba como: ‘hombre, estás casado. Respeta a tu familia’” dijo y recordó que en 2019, cuando ganó Miss Bum Bum, él le aseguró que su trasero era lo mejor del mundo y quería verlo de cerca.

Debido a que la modelo dejó de responder a los mensajes subidos de tono que la expareja de Shakira le enviaba, Piqué los borraba a fin de no dejar evidencia.