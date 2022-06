Risto Mejide, sobre la diferencia de edad con Laura Escanes: “Tengo la conciencia muy tranquila”

Tanto Laura Escanes como Risto Mejide han tenido que soportar todo tipo de comentarios, insultos incluso, de los que han salido al paso demostrando que su amor es más fuerte. De hecho, los dos hicieron público durante el pasado Sant Jordi el desagradable suceso al que Risto se tuvo que enfrentar, pues los ejemplares de su nuevo libro aparecieron llenos de unos papeles en los que figuraba un mensaje sobre su diferencia de edad que no dudaron en denunciar.

Risto ha hablado sin tapujos del tema. «Cuando uno no tiene miedo a hablar de las cosas es porque no ha hecho nada mal. Tengo la conciencia muy tranquila», ha asegurado frente a Laura Escanes. Ella ha confesado que, cuando la relación comenzó, la diferencia de edad no le «provocaba nada, ni para bien ni para mal». «Me daba igual», ha sentenciado.

La pareja ha abordado el tema en el primer episodio de “Cariño, pero ¿qué dices?, un podcast, inaugurado ayer, que aterriza en la plataforma Podimo como su primer proyecto profesional juntos. El programa contará con una entrega semanal en la que el presentador y la influencer acudirán a un estudio de grabación que simulará el salón de su casa y donde durante alrededor de unos 30 minutos hablarán de su vida, de su relación y de su visión del mundo, unos temas de los que hasta ahora no suelen hablar públicamente y evitan tocarlos todo lo que pueden en sus perfiles de redes sociales. El primer episodio que salió este martes, 7 de junio, lleva por título ‘Empezar’ y en él abordan los comienzos de su historia de amor, la diferencia de edad, sus primeras impresiones, etc.

La influencer y el publicitario mantienen una relación desde hace siete años juntos, tiempo en el que todavía no se les juzga por su diferencia de edad. Se llevan 21 años. Ante las críticas y los problemas normales de convivencia, la pareja afirma que “la base de cualquier relación es la comunicación. Si no hay comunicación, ¿cómo vas a solucionar eso?”. Mejide y Escanes se casaron en 2017 y tienen una hija, Roma, de tres años.