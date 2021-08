Salud mental: Laura Escanes reaparece en redes y desvela los motivos de su ausencia

Famosos

Problemas

Laura Escanes reaparecía este viernes en su cuenta oficial de Instagram tras casi dos semanas de desconexión virtual. La influencer, que vive de sus redes sociales, siempre se muestra muy activa en ellas por temas laborales, pero por primera vez y por “salud mental” ha decidido apartarse del mundo de internet. La mujer de Risto Mejide ha explicado con todo lujo de detalles los motivos de su ausencia.

“Hace 10 días eliminé la aplicación de Instagram de mi móvil. Desde hace más de 6 años que nunca había hecho eso. Supongo que todos en algún momento necesitamos parar. No os voy a mentir, he pasado épocas mejores. Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos y para protegerme a mí. Este último año he pasado momentos de mucha debilidad, muchas dudas sobre infinitas cosas, muchos miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre”, ha comenzado diciendo en un escrito que ha acompañado de unas fotografías en las que aparece tumbada en una toalla.

Laura Escanes con bikini de la firma Goi/ Instagram @lauraescanes

La joven se ha abierto en canal con sus seguidores para dar visibilidad a la importancia de la salud mental y de priorizarnos a nosotros mismos por encima de las redes sociales. “Leí algo el otro día que decía: “puedes con todo, pero no con todo a la vez”. Así que quiero decir algunas cosas por aquí. Primero, gracias a todos vosotros, ya sabéis por qué. Gracias a mi familia, a mi amor, por aguantarme cuando no me aguanto ni a mí misma. Y supongo que gracias a mí, por haber mostrado las debilidades cuando así lo sentía. Mostrar que no siempre somos fuertes, nos hace fuertes. Así que poco a poco, no hay prisa”, ha concluido dejando claro que las personas no siempre estamos fuertes y no siempre estamos bien.