Así ha sido el inesperado encuentro de Victoria Federica, Pacón León y otros VIP’s en la fiesta más glamurosa del verano

Victoria Federica va camino de convertirse en toda una influencer, si es que no lo ha hecho ya. Desde que tomó la decisión de mostrar a todo el mundo sus publicaciones de Instagram, antes restringidas solo a sus más allegados, su número de seguidores en la red social no ha parado de crecer y ahora se codea con las figuras más importantes del sector. No hay fiesta, evento o alfombra roja en la que la hija de la infanta Elena no se deje ver, y una de las celebraciones más glamurosas del verano no podía ser menos...

Ayer, jueves 9 de junio, la revista Harper’s Bazaar organizó una pool party junto a Carolina Herrera para celebrar la llegada del verano, y allí reunió a lo más granado de la jet set patria. Como se ha comentado anteriormente, Victoria Federica no quiso perderse este encuentro de VIP’s y estrellas de diferentes sectores, desde el cine y las artes escénicas hasta las redes sociales, pasando por el arte y la moda. La sobrina del Rey Felipe VI se desenvolvía como pez en el agua, y hasta se fotografío con el actor Paco León, tal y como se puede observar en las publicaciones que se han compartido en Instagram.

Entre los otros rostros conocidos que también disfrutaron de la fiesta pasada por agua también se encontraban la presentadora Raquel Sánchez-Silva, la actriz Macarena Gómez, el diseñador Moisés Nieto, el actor Dani Muriel, la artista Topacio Fresh, la modelo Marta Ortiz, la modelo Jessica Goicoechea, la modista Natalia Ferviú, la actriz Daniela Santiago o los influencers Tomás Páramo y María García de Jaime, íntimos amigos de Victoria Federica.

Lo cierto es que, desde hace algunos meses, la hermana de Felipe Juan Froilán ha encadenado una fiesta con otra. La joven mantiene un estilo de vida en el que parece primar el ocio, y se la ve dispuesta a consagrarse como la nueva socialité del momento. De hecho, son muchas las fechas que ya tiene cerradas para este verano, y no faltarán festivales y demás fiestas en las que se deje ver como una más entre los VIP’s.