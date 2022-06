La agitada vida social de Victoria Federica: se va de cita con su ex, Gonzalo Caballero

Aunque todos los ojos están puestos en ella desde el mismo día de su nacimiento, la popularidad de Victoria Federica de Marichalar y Borbón se ha disparado desde que tomó la decisión de mostrar al público sus publicaciones en redes sociales, antes restringidas solo para sus más allegados. La hija de la infanta Elena va camino de convertirse en toda una influencer, con la atención mediática que conlleva. Su vida social y sentimental acapara titulares, y cuando más fuertes suenan los rumores de que podría haber empezado una nueva relación, la sobrina del Rey Felipe VI se ha dejado ver con uno de sus exnovios.

Se trata del torero Gonzalo Caballero, con quien mantuvo una relación sentimental que no llegó a buen puerto y terminó en el año 2019. Fue el propio diestro que desveló el motivo de la ruptura en una entrevista con la revista ‘¡Hola!’. “He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión”, explicó entonces. Sin embargo, en el mismo reportaje dejó claro que seguían siendo amigos y que su vínculo no se había roto del todo.

Victoria Federica y Gonzalo Caballero FOTO: @vicmabor Instagram

Tres años después, parece que la situación no ha cambiado y Victoria Federica y Gonzalo Caballero han disfrutado juntos de una tarde de copas por Madrid. Lo cierto es que hacía tiempo que la pareja de amigos no se dejaba ver, y su nuevo encuentro ha coincidido con la ruptura de la joven con Jorge Bárcenas, su último novio conocido.

Casualidad o no, Gonzalo Caballero sufrió una aparatosa cogida en su última faena, y fuentes cercanas a la hija de la infanta Elena aseguraron que estaba muy preocupada por el accidente. Ahora que el torero parece encontrarse mejor, es posible que Victoria Federica haya querido encontrarse con él para desearle una pronta recuperación.

No es ningún secreto que Victoria Federica mantiene una vida social muy agitada, y es habitual verla en los eventos y fiestas más exclusivas de la capital. Recientemente, a la hermana de Felipe Juan Froilán se le ha estado relacionando con Miguel Jiménez Pimentel, un apuesto joven con el que ha compartido varias tardes en la plaza de toros de Las Ventas. La complicidad entre ellos es más que evidente, y aunque no se ha podido confirmar que su vínculo vaya más allá de la amistad, lo cierto es que sus gestos y expresiones hablan por sí solas.