Pepe Barroso, un MasterChef vegano y padre primerizo

Pepe Barroso y Gara Arias, viven su particular luna de miel pese a no haber pisado el altar. La pareja de modelos está feliz porque acaban de ser padres de su primer hijo. Pepe y Gara se conocieron a través de su agencia de modelos, donde compartían representación, pero no fue hasta el mes de junio del año pasado cuando formalizaron su relación, al ser fotografiados en Ibiza en actitud cariñosa. La feliz noticia del embarazo llegaba después de un año de discreta relación y, aunque se trataba de algo inesperado, ambos se mostraban encantados con la idea de ser padres jóvenes. «La verdad es que en el primer momento fue un poco shock, pero en cuanto asimilamos la noticia nos ilusionamos un montón», reconocía la pareja en su anuncio de embarazo, que llegó vía exclusiva en su revista de cabecera. Desde entonces ninguno de los dos ha parado.

Gara, que cumplirá 26 años el próximo mes de julio, ha seguido con su trabajo como modelo, volcándose en los últimos meses de embarazo en su faceta como influencer. Pepe, por su lado, se ha embarcado en su primera experiencia televisiva como participante en «Masterchef Celebrity», el talent culinario de famosos que emite Televisión Española y donde comparte fogones en esta edición con Norma Duval, Isabelle Junot o Patricia Conde. Al margen de su incursión puntual en el mundo de la televisión, compagina su faceta de modelo con su carrera como actor. El hijo mayor de Pepe Barroso ha participado en series como «45 revoluciones», «Alta mar» o «Patria», la ficción sobre ETA producida por HBO que fue aclamada por la crítica.

Pepe Barroso y Gara Arias en una playa de Ibiza FOTO: GIM GTRES

Además, el modelo sigue la estela emprendedora de su padre, dueño de la firma Don Algodón y se ha convertido en empresario. En diciembre de 2021, coincidiendo en el tiempo con el anuncio de embarazo, Pepe fundó la empresa Go Veganis SL, dedicada a la fabricación, importación y comercio productos de cosmética y de estética vegana. Constituida con un capital inicial de 3.000 euros y radicada en el centro de Madrid. Él es administrador único y la empresa pretende ser una vía de negocio hacia una línea de de productos que ha alcanzado auge en los últimos tiempos. Se trata de producir una línea de cosméticos veganos, respetuosos con el mundo animal, siguiendo para su obtención estándares que excluyen para su obtención el sufrimiento animal, tanto a la hora de obtenerlos como en el momento de testar sus resultados. El concepto «vegano» implica que los productos no tienen ingredientes animales ni derivados o procedentes de los mismos, siendo sustituidos éstos por ingredientes vegetales y minerales. Además este tipo de cosmética está asociada al concepto «cruelty-free», no testados en animales, debiendo conseguir para ello certificaciones de cosmética natural y sellos ecológicos.

La pareja, que se haya plenamente comprometida con la causa vegana en su nuevo negocio, siguen la estela dejada por otras celebrities abonadas al veganismo, como la actriz Natalie Portman. La ganadora del Oscar es una de las máximas exponentes de este movimiento entre los actores de Hollywood y ha decidido dedicar su tiempo y su dinero a defender la causa animalista. Además de declararse firme defensora del movimiento vegano, ha producido el documental «Eating Animals», en el que denunciaba las prácticas de la ganadería intensiva. No es la única. Otros como el ex presidente Bill Clinton llegaron al veganismo por razones de salud. En su caso, los problemas cardíacos (había sido intervenido varias veces por esta causa) le llevaron al expresidente de los Estados Unidos a renunciar a la carne, los huevos y los lácteos. «Era una persona con riesgo y quería poder vivir para ser abuelo», confesaba en una entrevista. La cantante Madonna, por ejemplo, sigue desde hace muchos años una rígida dieta macrobiótica que prohíbe el consumo de carne, huevos, lácteos y los derivados del trigo. El suyo es un veganismo «adaptado» ya que en su menú sí se incluye el pescado.