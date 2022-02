La nostalgia ochentera de Blanca Suelves

Si es de los que tenía Don, te acordarás de una de sus protagonistas. Hablamos de Blanca Suelves, la hija de los marqueses de Tamarit y musa del empresario textil Pepe Barroso, artífice de la popular firma Don Algodón.

Divorciada después de 25 años del atractivo duque de Alburquerque parece que ha vuelto a encontrar el amor en un millonario. Ni más ni menos. Y eso que su estilo se aleja mucho de lo que pudiéramos llegar a pensar de una aristócrata. Su corazón es muy hippy y se cuida y se viste como tal. Su nueva pareja parece que es el ex de la exdiputada del Partido Popular que tanto sufrió con los Reyes Magos de Carmena. Esperemos que Blanca no sufra con su nuevo amor y viva inmersa en una eterna noche de reyes. A Blanca le encantan los animales. Rescató hace poco a una galga maltratada y apoya al santuario Gaia de Gerona, que les da una mejor vida. Todos los nuevos socios y padrinos durante el próximo mes reciben un descuento para usar la firma vegana Planthia. Ella se mantiene en forma montando a caballo y es una de las pocas que no ha sucumbido a los retoques faciales. Mantiene intacta su belleza de ojos marinos, aunque ya no luce su cabellera rizada. Ahora lleva un corte midi cuidado por Moncho Moreno e Inés Estebánez . Lo que le gusta es ser la anfitriona perfecta y lo da todo en el Soto de Mozanaque.