Paula Cabanas: el mejor fichaje de Marta Sánchez

Apunto de cumplir los 19 –el próximo 1 de agosto–, Paula Cabanas, la hija de Marta Sánchez y el publicista Jesús Cabanas, afronta su primer verano como currante. La joven, que actualmente está repitiendo segundo de bachillerato, se unirá a la gira de su madre en cuanto acabe el curso escolar. Paula va a trabajar en el equipo de producción de los espectáculos, en el «backstage» como asistente, sirviendo de soporte al show en todo lo que fuera necesario.

Poco se sabe de la hija de la famosa cantante salvo que es muy discreta. De hecho apenas existe ninguna imagen pública de ella desde su presentación oficial en «¡Hola!» a los pocos días de su nacimiento. Hubo que esperar a que cumpliera 18 para poder «despixelarla». Hasta tiene cerrada su cuenta de Instagram.

Esta semana ha acudido junto a su padre a la premiere del musical «The Rhythm of the Night» de DJ Nano en Madrid y hemos podido comprobar no solo la excelente relación que mantiene con su progenitor, sino también su gusto por la música electrónica. Según su círculo más cercano, la hija de la ex vocalista de «Olé Olé», es una joven con los pies en la tierra. Siempre se ha querido mantener alejada de la popularidad que ha rodeado a su madre y ha optado por una vida anónima. «No le gusta ser el centro de atención. Es una niña con mucha personalidad, que no le gusta que la vigilen ni la controlen por redes. Cuelga pocas cosas. Es una personalidad, muy Leo, muy reservada, le gusta llevar su vida íntima en secreto... No le gusta exponerse tanto», decía su madre en la revista «¡Hola!». Tampoco aspira a ser influencer, de hecho su perfil de Instagram es privado, no tiene más de 3.000 seguidores y apenas comparte publicaciones. Tampoco aspira a ganarse la vida de plató en plató ni como «personaje de la noticia» ni como colaboradora.

Entre las escasas publicaciones de la joven en la red social se deduce que le encantan los viajes y los posados. Paula ha heredado la belleza y el estilo de su madre y se muere por un plato de pasta o un bonito atardecer. Sus restaurantes favoritos son Quintín o Aarde, en el Barrio de Salamanca, y El pajar de Fuente Hernando, en la Sierra Norte de Madrid. Entre su círculo de amigos íntimos también hay otros «hijos de» famosos. Con Jaime Barroso Silva, el hijo mediano del empresario Pepe Barroso y de Mónica Silva, acude a locales de moda en Madrid como Oh My Club, The basement club o El amante. También se codea con el hijo pequeño de Guti y Arancha de Benito y con Luna Lozano, la hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos. Practica surf en verano y esquí en la época de nieve. Mantiene un fuerte vinculo con Galicia, donde vive su abuela materna y con ella tiene una relación muy especial. Sangre nueva.