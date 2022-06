Ana Rosa Quintana, sobre su regreso: “Se viene un otoño caliente y yo quiero estar ahí”

En un evento de su productora, Unicorn Content, Ana Rosa Quintana ha reaparecido este fin de semana donde posó ante las cámaras arropada por sus compañeros Joaquín Prat, Patricia Pardo y Sonsoles Ónega.

Alejada de las pantallas para hacer frente a su enfermedad, hace unos meses la presentadora afirmaba “creo que lo hemos superado”. Estos días Ana Rosa reaparecía radiante, sonriente y llena de vitalidad además de con un favoerecedor corte de pelo.

Ana Rosa Quintana, en Madrid FOTO: ANGEL TROTTER GTRES

“Estoy muy bien. Lo he estado durante todo el proceso, que es duro, no lo voy a negar, pero he tenido suerte y lo he llevado bastante bien. He sentido el cariño de todos los compañeros. Ha sido impresionante, porque al final es mucho tiempo, han sido siete meses… Todos los días, todos, todos, hasta el último redactor, la sastra, el regidor... en el fondo ha sido precioso, pero me lo podía haber evitado, la verdad”, comentó entre risas la comunicadora.

Con respecto a su cambio de imagen señaló que “de la necesidad, virtud. Siempre pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y teñir de platino, pero todavía estoy a medio camino. Me tiene que crecer un poco más, esto no estaba preparado”.

Y respecto de su vuelta a la tele, prevista para el inicio del “curso escolar” no dudó en destacar que se viene “un otoño caliente” “Yo quiero estar ahí cuando pase lo que tenga que pasar, que yo espero que pase lo que quiero que pase”.